FOTOS: ascienden a cuatro los muertos por terremoto en Taiwán

El sismo de mayor magnitud en Taiwán en un cuarto de siglo remeció la isla durante la hora pico de la mañana del miércoles, dañando edificios y provocando la muerte de por lo menos cuatro personas.

La agencia nacional de bomberos de Taiwán indicó que cuatro personas murieron en el condado de Hualien, el epicentro del sismo que remeció la isla alrededor de las 8 de la mañana del 2 de abril. El diario local United Daily News señaló que tres senderistas fallecieron durante un deslave en el Parque Nacional Koroko, cerca del epicentro.

Un edificio de cinco pisos en Hualien, una localidad de pocos habitantes en el sureste de la isla, lucía con fuertes daños luego de que el primer piso se vino abajo y el resto de la estructura quedó inclinada en un ángulo de 45 grados.

En la capital, Taipéi, las baldosas de varios edificios antiguos se desprendieron y cayeron dentro de complejos de oficinas más modernos. Las escuelas evacuaron a sus estudiantes hacia los campos deportivos y se les proporcionó equipo de protección. Algunos también usaron libros de texto para protegerse de la caída de objetos en medio de las réplicas.

Suspenden servicios en la capital taiwanesa

Se suspendió el servicio de trenes en toda la isla de 23 millones de habitantes, así como el servicio de metro en Taipéi, en donde una línea elevada de construcción reciente sufrió una separación parcial. La legislatura nacional, ubicada en lo que fue una escuela construida antes de la Segunda Guerra Mundial, también registró daños en paredes y techos.

El tráfico en la costa este de la isla quedó prácticamente paralizado debido a los deslaves y la caída de escombros que afectaron túneles y autopistas de la región montañosa, causando daños en vehículos, aunque se desconoce si alguien resultó herido.

Decenas de personas resultaron lesionadas. Foto: AFP

A pesar de que el sismo azotó durante la hora pico matutina, poco antes de las 8, la calma prevaleció entre los habitantes de una isla acostumbrada a los temblores y que suele llevar a cabo simulacros en escuelas y emite avisos por medios públicos y dispositivos móviles. A las escuelas y oficinas de gobierno se les dio la opción de cancelar sus actividades.

Las autoridades señalaron que sólo anticipaban un sismo relativamente leve de magnitud 4 y por lo tanto no enviaron alertas. De cualquier forma, el sismo fue de suficiente intensidad para asustar a algunas de las personas acostumbradas a estas sacudidas.

El movimiento afectó levemente a algunos negocios. Foto: AFP

"Los terremotos son comunes y me he acostumbrado a ellos. Pero hoy fue la primera vez que un temblor me hizo llorar del miedo. El temblor me despertó. Nunca antes había sentido una sacudida tan fuerte", dijo Hsien-hsuen Keng, una residente de Taipéi.

Keng dijo que su apartamento en el quinto piso se sacudió tanto que excepto por los simulacros en la escuela primaria, esta fue la primera vez que experimentó una situación de este tipo.

Varios edificios resultaron fuertemente afectados. Foto: AFP

Aún no había informes de víctimas desde el epicentro cerca de la ciudad de Hualien, en donde un terremoto en 2018 provocó el derrumbe de un histórico hotel y de otros edificios. El peor sismo de los últimos años en Taiwán ocurrió el 21 de septiembre de 1999, cuando un terremoto de magnitud 7.7 causó más de 2 mil 400 muertes, dejó heridas a unas 100 mil personas y destruyó miles de inmuebles.

Lanzan alerta por tsunami en Japón

La Agencia Meteorológica de Japón informó que se detectó un incremento de 30 centímetros en la marea en la costa de la isla de Yonaguni unos 15 minutos después del sismo. Se registró oleaje de menor tamaño en las islas de Miyako y Yaeyama. El país envió una aeronave militar para recopilar información sobre el impacto del tsunami en Okinawa.

Algunas zonas reportaban riesgo de deslaves. Foto: AFP

La agencia sismológica de Taiwán reportó una magnitud de 7.2 para el terremoto, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos lo situó en 7.4. El sismo se produjo a las 7:58 de la mañana a unos 18 kilómetros al sur-suroeste de Hualien, con una profundidad de 35 kilómetros. Los sismos a menor profundidad tienden a causar más daños en la superficie.

El sismo se sintió en Shanghái y varias otras provincias de la costa suroriental de China, según la prensa local. China y Taiwán están a unos 160 kilómetros de distancia. China no emitió ninguna alerta de tsunami para su territorio continental.

Decenas de trabajadores laboran para retirar los escombros. Foto: AFP

Los residentes de la provincia de Fujian, en China, informaron de una violenta sacudida, de acuerdo con Jimu News, un portal noticioso. Un hombre dijo que la sacudida, de alrededor de un minuto de duración, lo sacó de la cama.

En Filipinas, los residentes de la costa norte recibieron la notificación de desplazarse hacia terrenos elevados, pero unas tres horas después del sismo no se había informado de ningún tsunami de importancia.

Miles de personas se pusieron a salvo en sitios seguros. Foto: AFP

A los habitantes de las provincias de Batanes, Cagayán, Ilocos Norte e Isabela se les pidió que no volvieran a sus hogares hasta que se levantara la alerta de tsunami, indicó Teresito Bacolcol, director del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología.

El secretario jefe de Gabinete de Japón, Yoshimasa Hayashi, dijo que no se habían recibido informes de lesionados o daños en el país. Pidió a los habitantes de la región de Okinawa que permanezcan en terreno elevado hasta que se retiren todos los avisos de tsunami y solicitó a la población que evite difundir desinformación y a que mantenga la calma y ayude a los demás en la medida de lo posible.

El sismo se sintió en localidades de países vecinos. Foto: AFP

El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico afirmó que no hubo amenaza de tsunami para Hawai o el territorio estadounidense de Guam. Unas tres horas después del terremoto, indicó que la amenaza prácticamente se había disipado para todas las zonas en las que se informó de oleaje elevado en Taiwán y el sur de Japón.

Taiwán se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una serie de fallas geológicas que rodean el Océano Pacífico y en donde ocurren la mayoría de los terremotos del mundo.

Con información de AP