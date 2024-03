Terror en el zoológico, el Gorila Elmo arremete contra sus cuidadores en Texas

El Zoológico de Fort Worth vivió momentos de tensión cuando un Gorila espalda plateada comenzó a perseguir a sus cuidadores, quienes únicamente pensaron el correr por todo el hábitat del animal, pues buscaban cambiarle sus alimentos cuando sucedieron las acciones.

El video ha tenido gran preocupación entre los fanáticos del lugar, así como los turistas, quienes han expresado sus inquietudes en las redes sociales, pues hablamos de un inmueble que visitan miles de personas cada semana, y mantenerlo cerrado no es una opción.

Gorila arremete contra sus cuidadores

Crédito: Foto de Chris Carter

El zoológico indicó a medios locales que todo se trató de un error de los cuidadores, quienes no sabían que el Gorila todavía estaba dentro de su hábitat, y al no estar del todo acostumbrado a convivir con personas, comenzó las persecuciones de manera un tanto curiosa, más no agresiva.

"Los cuidadores del zoológico trabajan y entrenan a estos animales todos los días y gracias a su conocimiento y experiencia, manejaron la situación con calma y pudieron salir del patio de manera segura", dijeron al Reporter, indicando que se trata animales nobles.

Crédito: Foto de The World Hopper

En cuanto al protocolo del zoológico, se indica que todos los cuidadores deben revisar necesariamente los aspectos de la jaula para evitar que el animal esté fuera, o que puedan abrirse las puertas que te pongan en un auténtico peligro, sobre todo cuando se trata de animales considerados peligrosos.

"Puedes ver en el video cómo utilizaron su conocimiento y experiencia para navegar intencionalmente la situación: ambos mantuvieron la calma, se movieron con cautela y observaron y respondieron al comportamiento del animal", informaron las autoridades.

En consecuencia, informaron, ninguno de los dos cuidadores resultaron heridos ante tal escena. El gorila espalda plateada tampoco tendrá consecuencias por lo sucedido. Agregaron que se trata de un video que fue grabado el día 20 de octubre de 2023 y no se trata de un hecho reciente, por lo que ya pudieron recopilar toda la información