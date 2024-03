VIDEO: hijo de querido futbolista agrede a su pareja por terminar la relación: “Tengo pesadillas, temo por mi vida”

El hijo de René Iván Valenciano, quien fuera un exitoso futbolista tanto en México como en Italia y mundialista con la selección de Colombia en Estados Unidos 1994, fue captado en el momento que agredió a su pareja sentimental debido a que no quiso que terminara su relación por culpa de una llamada telefónica.

En el video tomado por una cámara de seguridad en el interior de un edificio, se observa cuando el hijo del ex delantero del Veracruz y el Atalanta de Italia, Aldahir Valenciano, forcejea con la mujer a la que tiene sometida y atrapada en una pared. Por momentos, el hombre agredió con manazos a la víctima a la que luego intentó abrazar para tranquilizarla.

Aldahir Valenciano agredió a su pareja. Foto: X

La mujer agredida contó por qué la atacaron

En otro video compartido en las redes sociales la mujer cuya identidad no fue revelada, relató el motivo que desencadenó el enfado de Aldahir Valenciano al que dijo que no quería volver a saber nada de él, todo debido a una llamada telefónica:

“Estábamos viendo el partido el sábado, el domingo en la madrugada cuando regresábamos a casa, yo recibo una llamada de su teléfono de una mujer. Yo contesto y la mujer me colgó. Le digo a él no quiero ya nada contigo, vete para tu casa y yo me bajó en la mía. Él se me baja atrás, en eso llegaron dos motorizados”, explicó la víctima.

El hijo de René Iván Valenciano fue denunciado. Foto: Especial

Al lugar llegaron más policías y tras calmarse todo, los uniformados los dejaron ir cada quien por su lado, sin embargo, la mujer dijo que no se dio cuenta que la seguía y al momento de entrar a su casa y cerrar la puerta, el hijo del famoso futbolista se metió a la fuerza, ahí comenzó a lastimarla.

“Hoy te mueres, todo esto por tu culpa la policía me pusieron el comparendo”: dijo el agresor a la mujer.

Así agredió Aldahir Valenciano a la mujer

Entonces iniciaron los golpes por parte del agresor: “Agarra los dos puños y me los pone en el cuello, me empieza a ahorcar. Le digo que me soltara llorando, me pega un puño y me parte la cien, me pusieron 5 puntos. Un vecino salió y le dijo déjala”, detalló hasta que más vecinos salieron para apoyarla.

Aún cuando llegó la policía y quedó arrestado, el hijo del exjugador de futbol siguió amenazándola con incluso enviar a personas para lastimarla. Sin embargo, uno de los policías le dijo a la mujer que solo se lavara y dejara todo en paz, situación que no hizo, aunque denunció que las autoridades colombianas no le han dado seguimiento al caso.

“No duermo, tengo pesadillas… Me llama, me acosa, lo tuve que bloquear de todas las redes. Temo por mi vida porque él me amenazó de muerte… que hagan justicia, que lo agarren preso y pague por lo que me hizo”, afirmó la víctima.