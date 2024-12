Asaltante arrastra brutalmente a una mujer para despojarla de su cangurera

El pasado 27 de diciembre alrededor de las 22:24 horas en Villa Cornú, Córdoba, Argentina, una mujer fue arrastrada violentamente por un asaltante luego de intentar despojarla de su cangurera cuando ella se encontraba en una tienda a la que había acudido para realizar algunas compras tras haber salido de su trabajo; sin embargo, nunca imaginó que un amante de lo ajeno llegaría a atacarla de esa manera.

Los hechos quedaron grabados por las cámaras de seguridad con las que cuenta el establecimiento, el cual ya tiene más de 25 años de historia. En el clip se puede observar cómo uno de los dos sujetos que viajaba a bordo de una motocicleta, tras pasar frente al local, bajó de la unidad e ingresó para arrebatarle a la mujer, identificada como Natalia, su bolsa o riñonera, como se le conoce en Argentina.

Debido a que a la víctima se le atoró el bolso, el joven vestido de short negro, playera gris y tenis color beige, la jaloneó hasta el punto de tirarla y la arrastró aproximadamente unos tres metros fuera de la tienda. Tras lograr su cometido, el delincuente se dio a la fuga en moto.

Natalia compartió en una entrevista para el medio argentino Eldoce que en su cangurera llevaba dinero y una tarjeta de crédito, además indicó que aunque el joven de no más de 25 años la arrastró, no se golpeó la cabeza, pero sí quedó con hematomas en los brazos y algunos golpes en las piernas.

"En ningún momento dijo nada, ni dame la riñonera, nada, entró y me tiró directamente, de hecho yo no tuve tiempo siquiera de sacarme la riñonera para poder entregársela, porque a la vez con el mismo tirón me estaba ahorcando", narró a ese medio.