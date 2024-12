El trágico momento en que una piedra gigante aplasta una camioneta y mata a 3 personas: VIDEO

Un nuevo caso de negligencia y falta de seguridad en carretera se encuentra conmocionando al Perú. Se trata de un video donde se observa como una camioneta es aplastada por una roca gigante dejando un saldo de 3 personas fallecidas las cuales circulaban en la unidad. Los hechos ocurrieron durante el domingo pasado en la zona de Cacray, a la altura del kilómetro 98 de la Carretera Central.

El área del siniestro es conocida por el riesgo que existe para los automóviles ya que se han reportado deslizamientos de piedras y clima complicado. Cabe señalar que los tripulantes del vehículo quedaron atrapados en la carrocería, por lo que se realizaron maniobras para sacar los cuerpos de los fierros.

De acuerdo con medios locales, el perímetro de Cacray ubicado en San Mateo de Huancho, es considerado una zona de alto riesgo debido a su topografía y constante exposición a fenómenos naturales. Las intensas lluvias y la falta de mallas protectoras vuelven las carreteras un campo fértil de accidentes.

Anta la falta de identificación de las víctimas, se pudo conocer que el vehículo de color blanco con matrícula BZG - 721 es propiedad de la compañía Jungle Fresh Organic SAC. Por su parte la Fiscal Adjunta, Ana MarÍa Cruz Escobar, del segundo despacho de la fiscalía provicial de la provincia Huarochirí donde ordenará el levantamiento del cadáver de las 3 víctimas, que son de nacionalidad asiática.

Este trágico evento ha puesto nuevamente en debate la importancia de reforzar la seguridad vial en zonas de alto riesgo, con el objetivo de prevenir más pérdidas humanas y mejorar las condiciones de tránsito en una ruta crucial para el país. Hasta el momento las autoridades siguen trabajando para reforzar las vialidades.

Joven química muere aplastada por manguera en Perú

Fue el pasado 28 de noviembre cuando el Perú fue sacudido con un caso que hasta el momento se encuentra en búsqueda de justicia. Se trata de Alexandra Abanto, una joven profesionista que murió aplastada por una manguera de 3 toneladas. Sus familiares han utilizado las redes sociales para denunciar negligencia y falta de seguridad, incluso ya tomaron la asesoría de una parte legal que llevará el proceso.

Tenía 27 años de edad y trabajaba en la empresa Premium Plast de Perú. De acuerdo con los informes de la prensa local había ingresado a laborar desde la quincena de septiembre como asistente de control de calidad. Alexandra era ingeniera química y es descrita como una mujer solidaria y trabajadora.

Me llamaron a las 11: 00 a.m. para avisarme que Alexandra había muerto. Llegué a la empresa, me serené. No quería tocar nada del lugar, solo ver que había pasado. Les pregunté a sus compañeros que le habría caído un rollo de tubería de 300 kilos a una altura de más de 2 metros. Yo pude ver su manita debajo de todo eso”, dijo Maihuiri.

