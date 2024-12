IMÁGENES FUERTES: Linchan a delincuente que utilizó a una niña como escudo humano tras asalto

En plataformas digitales circula un video en el que se aprecia el momento exacto en el que una enardecida multitud lincha a un delincuente en las calles de Perú, el cual, había utilizado a una niña como escudo humano para intentar escapar tras haber cometido un asalto, sin embargo, no contaba con el inesperado giro que tomaría la situación y terminó siendo brutalmente golpeado por decenas de personas, por lo que, como era de esperarse, el caso se hizo viral en redes sociales.

Para empezar a abordar el tema es importante aclarar que, pese a que el video de este linchamiento fue recientemente difundido por distintos portales, lo cierto es que este episodio ocurrió en marzo de 2023, además, se aseguraba que los hechos habían tenido lugar en Trujillo, Perú, pero realmente ocurrieron en la ciudad de Pucallpa.

El delincuente pretendía escapar de la policía usando a una niña y a su papá como escudos humanos. Foto: X: liberfach0

Así fue el momento exacto en el que un delincuente fue linchado por una enardecida multitud

De acuerdo con los reportes de distintos medios locales, este episodio comenzó en un local comercial donde un hombre que cargaba a su pequeña hija en brazos fue abordado por un sujeto armado con la intención de despojarlo de sus pertenencias, sin embargo, no contaba con que dicha acción había sido presenciada por dos oficiales de policía, los cuales, no dudaron en actuar y enfrentaron al hampón, quien al verse acorralado, cobardemente tomó la decisión de tomar a la menor y a su padre como rehenes y los utilizó como escudo humano durante su intento de huida y son estás imágenes las que fueron capturadas en video.

uD83DuDEA8 | En Trujillo, un delincuente Venezolano luego de un fallido asalto, raptó a un sr y su hija para poder escapar, pero no contó que la multitud enfurecida lo capturaría y harían ver a su ídolo Hugo Chavez. No compartan estas imágenes, o los defensores de DDHH tendrán depresión. pic.twitter.com/OsLy3PPBTj — Carlo Martin (@Liberfach0) December 27, 2024

En la grabación que circula en plataformas digitales se puede apreciar que, el delincuente caminaba por las calles de Pucallpa utilizando a la niña y a su padre como escudos humanos mientras les apuntaba con su arma de fuego, no obstante, momentos después, decenas de personas comienzan a acorralarlo y al percatarse de esto, el asaltante decide rendirse, pone su arma en el suelo y levanta los brazos, no obstante, segundos después decenas de personas se abalanzan sobre él y comienzan la brutal golpiza, la cual, no pudo ser evitada por los policías.

Cabe mencionar que, no se sabe con exactitud cuál fue el desenlace de la brutal golpiza, ni cuál fue el destino del delincuente, del cual, se especulaba no era un ciudadano peruano, no obstante, de lo que sí se tiene certeza es que para la siguiente ocasión que tenga planeado realizar un asalto lo pensará dos veces.

