Maestro y alumnos dan emotiva sorpresa a señora de limpieza en agradecimiento a su trabajo | VIDEO

En vísperas de Navidad y Año Nuevo, un conmovedor gesto de agradecimiento, un profesor y sus alumnos organizaron una emotiva sorpresa para la señora de limpieza de su escuela, que está haciendo llorar a muchos usuarios de redes sociales. Como se puede ver en el video publicado en la plataforma X, el maestro, con la excusa de pedirle a la mujer que limpiara el aula, la hizo entrar al salón sin que ella sospechara nada.

Al ingresar, la señora comienza a limpiar el piso en los lugares donde el docente se lo pide, mientras los estudiantes observan, segundos después el maestro toma el trapeador y le pide a la señora que se siente. Desconcertada porque no sabe que pasará él le pide que cierre los ojos y ponga los brazos estirados sobre la mesa.

Es en ese momento que cada uno de los estudiantes se pone de pie para colocar sobre sus manos al menos una decena de chocolates y galletas. Conmovida por el gesto, la señora de la limpieza no pudo evitar que en sus ojos se asomaran algunas lágrimas, de agradecimiento por el reconocimiento de quienes estudian ahí hacia su trabajo

La señora de limpieza fue sorprendida por el docente y sus alumnos. Créditos: Tomada de video.

Este acto de bondad y aprecio que hicieron en una escuela de Kazajistán resalta la importancia de valorar y reconocer el esfuerzo de todos los miembros de una comunidad escolar, más allá de las tareas visibles. La sorpresa se ha vuelto viral, mostrando el poder de la gratitud en un gesto sencillo pero

¿Qué regalar en durante la celebración de Año Nuevo?

El Año Nuevo está a la vuelta de la esquina y no queda más que una semana para comprar los regalos. Si eres de los que ha dejado el intercambio o los obsequios del último minuto, no te preocupes, tenemos el truco viral que te sacará del apuro. Se trata de la regla de los cuatro regalos , una excelente forma de asegurarte de que tus regalos no solo sean útiles, sino que también encanten a quienes los reciben.

Sabemos que elegir el regalo perfecto puede ser un verdadero dolor de cabeza. Muchas veces nos sentimos perdidos al no conocer al cien por ciento los gustos de nuestros seres queridos, lo que aumenta el temor a que el obsequio no sea de su agrado. Y si no quieres caer en el clásico error de regalar tazas de chocolate o calcetines navideños, ¡esta regla es para ti!

Regala algo que necesite: obséquiale algo práctico que la persona realmente necesita, puede ser funcional y útil en su día a día. Algo que quiera de verdad: un obsequio que haya estado deseando por un tiempo y que realmente la haga feliz. Un libro o cuento para leer: un regalo que alimente el alma, ideal para aquellos que disfrutan de la lectura. Puede ser una novela, un libro de autoayuda, o un cuento especial. Ropa: Una prenda que combina con su estilo y que, además, les será útil en su guardarropa.

