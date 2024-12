Congresista rompe el silencio sobre los ovnis de Nueva Jersey que causan pánico a la gente

uD83DuDEA8 BREAKING - An Anomalous stationary object caught on camera yesterday over New Jersey and then it shoots away like a star



-Ttal313#Ufotwitter #Ufos #Uap #Ufox #LueElizondo #Ovni #Alien #Disclosure #Uaphearing #NJ #NewJersey #NewJerseyUFO #Drones pic.twitter.com/UpNyJLmYzf