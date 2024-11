IMÁGENES FUERTES: Trabajador es aplastado por una prensa industrial y sobrevive de milagro

En plataformas digitales circula un video en el que se puede apreciar el momento exacto en el que un empleado de una fábrica en China es aplastado por una enorme prensa industrial, afortunadamente el trabajador logró sobrevivir prácticamente de milagro, aunque sufrió severas lesiones que lo enviaron al hospital, no obstante, las imágenes de este desafortunado accidente ya le están dando la vuelta al mundo a través de redes sociales donde se han originado distintas opiniones al respecto.

Este desafortunado accidente ocurrió el pasado miércoles 6 de noviembre en una fábrica de colchas ubicada en Jiangxi, China y de acuerdo con la información de las cámaras de seguridad eran las 10:03 horas cuando ocurrió el fatal percance que por poco le cuesta la vida a un trabajador, cuya identidad no fue revelada.

Así fue el momento exacto en el que un trabajador es aplastado por una prensa industrial en China

En las imágenes difundidas en plataformas digitales se puede apreciar que un trabajador se disponía a acomodar los distintos materiales que se convertirían en una colcha luego de ser procesados por la prensa en cuestión, sin embargo, no contaba con que, de manera sorpresiva, la enorme y pesada plancha de acero caería sobre él aplastándolo contra la mesa de trabajo.

Cabe mencionar que, tras este desafortunado accidente, una de sus compañeras se acercó a la zona e intentó levantar la pesada prensa, sin embargo, no pudo hacerlo, por lo que desesperada pidió ayuda a gritos, no obstante, se desconoce cuáles fueron las maniobras realizadas para rescatar al trabajador, el cual, logró sobrevivir, sin embargo, tuvo que ser enviado a un hospital debido a que presentaba fracturas en el pecho, en los brazos, así como en el rostro, no obstante, distintos medios locales señalaron que se reportó que su vida no corría peligro.

La pesada prenda cayó sobre el trabajador de forma inesperada. Foto: Redes

Tras este desafortunado accidente, las autoridades de Jiangxi, China comenzaron una exhaustiva investigación para poder determinar las causas de este accidente y de forma preliminar se dio a conocer que todo se originó por una aparente falla mecánica de la maquinaria, sin embargo, se espera que concluyan formalmente los peritajes para saber si se procederá legalmente en contra del fabricante.

Por otra parte, la empresa donde ocurrieron estos hechos, ha preferido mantenerse al margen y no ha emitido información oficial al respecto, sin embargo, se espera que en los próximos días puedan difundir su postura sobre estos hechos pues cientos de personas se han mostrado interesadas en saber si le están brindando apoyo al trabajador accidentado.

