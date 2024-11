IMÁGENES FUERTES: jabalí furioso ataca a una mujer con un niño en brazos

A través de redes sociales se han dado a conocer una serie de videos que muestran el momento exacto en el que una mujer y un grupo de niños fueron atacados por un violento jabalí que recorría las calles de China. Aunque la grabación no especifica en qué ciudad y a qué hora ocurrieron los hechos, los internautas señalan que la agresión presuntamente habría ocurrido en días recientes, por lo que las imágenes recientemente se están difundiendo.

En las grabaciones se puede ver que el jabalí recorría las calles asustado, mientras que las personas trataban de evitar su paso. Pero, un grupo de niños aparentemente no se percató del animal y quedaron a nada de ser víctimas de un violento ataque. Sin embargo, una mujer se dio cuenta del peligro y se enfrentó al salvaje animal.

Mujer es atacada por un jabalí, trataba de salvar a un grupo de niños

En las imágenes se observa que un grupo de niños estaban jugando a las afueras de una propiedad, cuando el violento animal irrumpió en las calles. El jabalí mostraba un comportamiento confundido y violento por lo que una mujer, quien se dio cuenta de lo que sucedía no dudo y se acercó a los menores, para sacarlos del radar del animal. En cuestión de segundos, la mujer sujeto a uno de los menores y corrió hacía un establecimiento.

Sin embargo, el jabalí se dio cuenta de su presencia, y furioso, arremetió en su contra. La mujer, con el niño en brazos, cayó al suelo, donde fue embestida por el animal, el cual escapó tras unos segundos. Rápidamente, la mujer se puso de pie y se resguardo en el comercio. El video ha causado conmoción en redes sociales, donde decenas de personas han felicitado a la mujer por su valentía y por haber logrado rescatar a los menores y evitar una tragedia mayor.

¿Los jabalíes atacan a los humanos?

Los jabalíes son animales salvajes. Foto: Pixabay.

De acuerdo con los especialistas, los jabalíes son animales salvajes por naturaleza, pero esto no quiere decir que ataquen a los humanos sin razón aparente. Para que un jabalí llegue a agredir a una persona es necesario que el animal se sienta amenazado, o en peligro. De igual manera, las hembras pueden agredir a los seres humanos si están cerca sus crías, ya que tienen un instinto maternal extremadamente protector y defensor.

En este sentido, se recomienda a las personas evitar encuentros con jabalíes y no acercarse a estos animales en caso de estar cerca de ellos. Lo recomendable, en caso de estar frente a un animal de este tipo, es no hacer movimientos bruscos con los que se podrían sentir amenazados y no llamar su atención, así el animal seguirá su camino sin mayores contratiempos.

