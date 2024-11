"Deadpool": el criminal que mataba mujeres y se hizo famoso en EU, acumuló miles de seguidores

A lo largo de la historia los asesinos seriales han ganado popularidad entre la sociedad y algunos hasta han conseguido seguidores. Tal es el caso de Wade Wilson, un hombre sentenciado a pena de muerte por el homicidio de dos mujeres en Estados Unidos. El también apodado "Deadpool" - por tener el mismo nombre que el personaje de Marvel Comics - saltó a la fama en el año 2019, luego de que fue detenido por matar a dos desconocidas.

Los asesinatos de "Deadpool" ocurrieron el 7 de octubre de 2019 en el estado de Florida, cuando atacó a una mujer identificada como Kristine Melton, de 35 años, en un bar. Según la Fiscalía, ambos homicidios pasaron la noche juntos y a la mañana siguiente Wade asesinó a la mujer en su propia casa. El hombre la estranguló y posteriormente robó su vehículo; con ese mismo auto, Wilson se dirigió a la residencia de su entonces novia con la intención de golpearla.

Estos fueron los crímenes de "Deadpool"

Fue sentenciado por matar a dos mujeres. Foto: especial.

No obstante, cuando se dirigía a casa de su pareja, Wilson secuestró a una mujer que se dirigía a su trabajo. La segunda mujer fue identificada como Diane Ruiz, de 43 años, quien fue forzada a subirse al vehículo robado de Wade; posteriormente, el agresor la estranguló y arrojó su cuerpo a la carretera, atropellándola en varias ocasiones hasta causarle la muerte. Después de los dos asesinatos "Deadpool" fue a casa de su padre y le confesó todo; asustado, el adulto mayor acudió a la policía y detalló lo que su hijo le había contado.

Pese a que Wilson fue detenido en 2019, su juicio comenzó en 2024. La defensa del agresor argumentó que el hombre estaba bajo los efectos de las drogas y el alcohol al momento de los homicidios. "Deadpool" no logró convencer al jurado y fue sentenciado a la pena de muerte en el estado de Florida. Sin embargo, su caso se ha vuelto viral en redes sociales, ya que - gracias a su físico - el asesino serial ha conseguido tener un club de fans; con fotografías, videos, edits y más, cientos de mujeres han destacado el atractivo rostro de Wade Wilson e incluso han pedido un nuevo juicio para él.

Con fotos y videos editados: así piden sus fans que no sea ejecutado

Su caso ha ocasionado un fuerte debate, ya que mientras sus seguidores piden que no sea ejecutado, otras personas aseguran que él no siente remordimiento por los crímenes que cometió, esto debido a las reacciones que Wilson mostró durante su juicio; los internautas resaltan que el agresor lucía sin preocupación y mostrando nulas expresiones faciales, las cuales demostrarían que aparentemente no siente remordimiento por las atrocidades que cometió.

Aún así son cientos de personas las que han compartido fotografías y videos editados del asesino, consolidando un club de fans. Sus seguidoras resaltan su atractivo físico y lo han llegado a comparar con celebridades como el actor de Hollywood Jake Gyllenhaal. Hasta ahora, las súplicas de sus fans no han sido escuchadas por las autoridades estadounidenses y el famoso criminal continúa en espera de que sea ejecutado.

