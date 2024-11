“¡Cuida a mi niño!”: Mujer envía desgarrador audio tras pensar que moriría ahogada por la DANA en Valencia | VIDEO

El pasado martes 29 de octubre Valencia, España se vio afectada por una poderosa Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), fenómeno natural que dejó al menos 211 muertos, decenas de personas desaparecidas y severas afectaciones materiales en toda la región a raíz de las inundaciones y fue precisamente bajo este contexto que se desarrolla la historia que en esta nota contaremos pues resulta que una mujer llamada Silvia envío un angustiante audio tras pensar que moriría ahogada al interior de una farmacia, el cual, se hizo viral en plataformas digitales pues refleja a la perfección el drama que vivieron cientos de personas.

Como se dijo antes, fue el pasado martes 29 de octubre cuando ocurrieron las intensas lluvias que provocaron severas inundaciones en pocos minutos y Silvia, la mujer que se hizo viral por su desgarrador audio, se encontraba atendiendo su farmacia, la cual, se ubica en el municipio de Benetúster, Valencia cuando el agua comenzó a meterse a su negocio dejándola atrapada al interior.

Debido a que el nivel del agua comenzó a subir rápidamente, Silvia pensó que moriría ahogada de forma inminente, por lo que tomó su celular y le envío un estremecedor audio a su esposo, a quien le expresaba que lo amaba, así como a su pequeño hijo, a quienes les dedicó las que pensó serían sus últimas palabras.

“No sé si alguna vez te llegará este audio, pero quiero que sepas que eres la persona que más he amado en este mundo, cuida por favor a mi niño, cuida a mi niño y recuérdale siempre la mamá que ha tenido, por favor, aunque solo fuera por ocho meses y veintinueve días y dile que es lo mejor de mi vida, hasta el fin de mi existencia. Es terrible, amor, me estoy ahogando y no puedo ya más, te amo muchísimo y mi niño es lo mejor que me ha pasado en este mundo, os amo, a mi hermano, a mis padres, los amo, diles a todos que los amo de verdad”, fueron las palabras que se escuchó decir a la desesperada mujer.

La DANA que azotó Valencia dejó por lo menos 211 personas fallecidas. Foto: AFP

Silvia se salvó de morir ahogada

Tras enviar el desgarrador audio de despedida, Silvia ya se había resignado a su destino, sin embargo, la situación dio un giro de 180 grados gracias a que la presión del agua rompió los ventanales de cristal del negocio, por lo que fue arrastrada por la corriente hacia el exterior y fue en ese momento cuando fue rescatada y puesta a salvo, por lo que momentos más tarde pudo reunirse con su esposo y su pequeño hijo.

Valencia todavía se encuentra en estado de emergencia. Foto: AFP

Este sábado 2 de noviembre, el gobierno español confirmó que la cifra de víctimas mortales ocasionados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) ya va en 211, sin embargo, tienen previsto que la cifra aumente pues todavía hay cuerpos atrapados entre los escombros, además, trascendió que los reportes de personas desaparecidos son “elevados”, aunque no se precisó un número, no obstante, a la región siguen llevando equipos de emergencia para colaborar en las labores de limpieza.

