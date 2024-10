FUERTES IMÁGENES: una acróbata de circo rusa se rompe ambas manos tras caer de casi 8 metros de altura

Una peligrosa hazaña mal realizada en el mundo del circo ha conmocionado a extraños y ajenos, cuando una talentosa acróbata rusa sufrió un terrible accidente durante una presentación en vivo cuando cayó a más de ocho metros de altura. La joven, conocida por su habilidad en el trapecio, se rompió ambas manos cuando no se pudo sostener de su compañero en su respectiva rutina.

Los hechos ocurrieron en el otro lado del mundo en un circo ubicado en Rusia, cuando un par de acróbatas realizaron se subieron a un trapecio de cuerdas para mostrar sus habilidades junto a su compañero mientras están suspendidos por dos largas cuerdas. El incidente fue captado por la cámara de celular de un espectador del público, donde se logra apreciar el momento en que tienen el fatal accidente.

Acróbata rusa se rompe ambas manos durante el show

En las imágenes compartidas por la cuenta de Alertas Mundial en X, se observa el momento exacto en que la trapecista, quien viste un atuendo rojo como si fuera un vestido corto, sube junto a su compañero quien viste unas mallas blancas y empiezan a realizar las peligrosas acrobacias, en un video de menos de un minuto.

Foto: X @AlertasMundial

Sin embargo, no pasaron 15 segundos del acto de los artistas, de los cuales se desconoce su identidad e hicieron su atrevida hazaña en las alturas, en el que dentro de la rutina, ambos suben y solo uno de ellos tiene un arnés de seguridad y la segunda realiza las acrobacias sin ningún elemento de seguridad, quienes al subir poco más de siete metros de altura, la joven trapecista resbala de las manos cuando se iba a sostener de los pies de su compañero y cae de manera trágica, quien desafortunadamente se rompe ambas manos al intentar detener la caída con sus extremidades.

Asimismo, en otras se muestra el momento en el que la mujer tiene enyesados ambos extremidades y uno de sus compañeros muestra en un segundo video a uno de sus colegas que le da de comer, ya que la joven acróbata no puede sostener el plato o la cuchara, y se ve a la joven con una sonrisa en el rostro en una camilla donde había sido internada, mostrando ambos brazos como señal de que sobrevivió al terrible accidente dentro de un circo ruso.

Acrobacias del circo ruso genera opiniones divididas en redes

Luego de ver semejante accidente a través de redes sociales, el cual el video ha dado la vuelta al mundo, usuarios en redes sociales han generado opiniones divididas sobre esta actividad y retar a la suerte, pues argumentan que esta no es la única forma de ganarse la vida arriesgando la misma, mientras que otros señalan que en realidad no están trabajando, sino ganando dinero por divertirse, solo que esta ocasión no les salió el acto.

"A eso le apuestan y se atienen, bastante suerte la que tienen al no pasarles seguido eso", dijo un usuario.

Foto: X @AlertasMundial

Otros señalan que algunos viven para hacer acrobacias y defendieron a aquellos acróbatas que arriesgan su vida por tener un segundo de adrenalina y que les sea remunerado con los aplausos del público.

"Retar al a suerte es de todos los días; cuando te toca, te toca", sentenció otro usuario.

