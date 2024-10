Stefanny presumía a su mejor amigo en redes sociales y él la asesinó a balazos tras una pelea

Un nuevo feminicidio mantiene conmocionados a los habitantes del municipio de de Chía, en Cundinamarca, Colombia. Se trata del caso de Stefanny López, una adolescente de tan solo 17 años de edad, quien fue acribillada por su presunto mejor amigo, cuando ambos se encontraban en la ciudad de Chicago, Estados Unidos. El crimen ocurrió el pasado 3 de octubre, pero, recientemente los familiares de la joven han rotó el silencio y han brindado nuevos detalles sobre el atroz crimen.

De acuerdo con los padres de la adolescente, Stefanny había viajado a Estados Unidos con la esperanza de conseguir una mejor calidad de vida y así ayudar económicamente a sus familiares. La menor de edad habría llegado hasta la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois. Ahí, la joven habría conocido a Juan David Ramírez - un colombiano de 18 años de edad -, con quien rápidamente entabló una amistad. Ambos adolescentes convivían muy seguido, debido a que compartían una historia de vida similar.

Stefanny y Juan David se hicieron mejores amigos en Estados Unidos

La joven fue asesinada por su mejor amigo. Foto: especial.

Pese a que ambos habían entablado una fuerte amistad, la mañana del 3 de octubre los padres de Stefanny recibieron una llamada telefónica, mediante la cual les informaron que la adolescente había sido asesinada a balazos. Fue entonces cuando los familiares de la joven recordaron que ella les había avisado que, un día antes de su muerte, se iba a encontrar con su mejor amigo, Juan David. Así, los padres de la menor señalaron al hombre como uno de los posibles sospechosos y las autoridades estadounidenses realizaron el arresto del sujeto.

De forma preliminar, la policía mantiene la hipótesis de que el hombre atacó a Stefanny tras una supuesta discusión, pero se espera que conforme avancen las investigaciones se den a conocer los motivos de este brutal feminicidio. Por ahora, Juan David permanece detenido, en espera de que se esclarezca su situación legal. Por su parte, los padres de la joven piden ayuda en redes sociales para conseguir dinero y repatriar los restos de su hija a Colombia, ya que aseguran que no cuentan con los fondos necesarios para los gastos funerarios.

Así presumía Stefanny su amistad con Juan David

La joven presumía a su mejor amigo en redes sociales. Foto: archivo.

En entrevista para medios locales, la madre de Stefanny, Viviana Ramírez, pidió que el caso no quede impune, agregó que su hija tenía una estrecha relación con el agresor: "¿qué queremos? Justicia. Queremos que eso no quede impune con mi hija. Mi hija lo quería tanto (a Ramírez) que no entiendo porque me la mató (...), ella lo tenía al fondo de pantalla... no entiendo por qué mi hija", dijo la mujer entre lágrimas. Añadió que espera próximas actualizaciones de caso por parte de la justicia estadounidense.

Aunado a la petición de justicia de Viviana, el padre de Stefanny comentó que aún no puede creer la muerte de la adolescente: "no lo podía creer, es la peor noticia de mi vida, nos quitaron a nuestra niña", señaló. Finalmente, en medio de las lágrimas, pidió apoyo económico para su familia, ya que quieren repatriar el cuerpo de la adolescente y no han podido hacerlo debido a la falta de dinero; el sujeto agregó que el dinero recaudado se utilizará para los gastos funerarios y para darle el último adiós a la menor de edad.

Sigue leyendo:

IMÁGENES FUERTES: hacían rapiña de gasolina en un camión accidentado y explotó, hay más 100 muertos

INSÓLITO VIDEO: Hallan perrito en la cima de la Gran Pirámide de Giza