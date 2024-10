Albañil arreglaba una casa cuando fue atacado a tiros por presuntos sicarios

En redes sociales se volvió viral un video que muestra el momento exacto en el que un hombre sobrevivió, luego de ser atacado a balazos mientras construía una casa en San Antonio, Tocumen, Panamá. La grabación causó conmoción entre los usuarios de internet, no solo por la audacia del sujeto, sino porque el sujeto estaba trabajando cuando fue interceptado por hombres armados, quienes - sin mediar palabra - dispararon en su contra.

Según la cámara de video, el hecho violento ocurrió la mañana del 14 de octubre, cuando el hombre estaba trabajando. En las imágenes se ve que el sujeto sostenía un martillo, cuando en la calle apareció un automóvil de marca Kia, en color blanco. El presunto albañil continuó con sus labores, pero el conductor del vehículo se detuvo justo a su lado, en ese momento - y sin decir nada - los agresores comenzaron a disparar.

Hombre es atacado a balazos mientras construye una casa

En la grabación se aprecia que los presuntos sicarios dispararon en varias ocasiones en contra del albañil, quien trató de cubrirse con sus propias manos. Tras breves segundos, el hombre logró escapar y salió corriendo por la calle. Mientras tanto los agresores continuaron disparando contra la vivienda y posteriormente huyeron a bordo de su vehículo. Cabe mencionar que en la calle también estaba presente una mujer, quien presenció la agresión y salió ilesa.

Hasta ahora, se desconoce el estado de salud del albañil, debido a que la grabación concluye luego de que el hombre salió corriendo. Sin embargo, internautas especulan que el hombre sí sobrevivió a sus lesiones, debido a que pudo salir corriendo. Las autoridades oficiales no se han pronunciado al respecto, por lo que también se desconocen las causas que motivaron esta agresión. En el video el rostro de los agresores no es visible, por lo que no han sido identificados.

Piden que el crimen sea investigado

Se desconoce si la policía ya investiga el hecho. Foto: pixabay.

Usuarios de internet sugieren a las autoridades realizar una investigación profunda con base en la información de las cámaras de seguridad, para así poder seguir la ruta que siguió el automóvil desde el que dispararon y así dar con los responsables del crímen. No obstante, las fuentes oficiales aún no se pronuncian sobre este hecho, por lo que se desconoce si el suceso ya está siendo investigado por la policía.

Se espera que en unos días, las autoridades den a conocer más información sobre lo sucedido y se revele el estado de salud de la víctima, quien presuntamente sobrevivió a sus lesiones. En redes sociales también han destacado la audacia del albañil para evitar las balas y lograr salir ileso de la agresión.

Sigue leyendo:

El Apolo del Belvedere vuelve al público de los Museos Vaticano

IMÁGENES FUERTES: hombre cae de un globo aerostático y muere frente a su novia