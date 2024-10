¿Tercer intento de asesinato contra Donald Trump? Hombre armado es arrestado en inmediaciones de mitin

Un hombre quien intentó acreditarse como periodista fue arrestado en un puesto de control afuera del mitin del expresidente Donald Trump en Coachella el sábado por la noche por posesión ilegal de dos armas de fuego cargadas, según el Departamento del Sheriff del Condado de Riverside, California, el domingo.

El departamento del sheriff del condado de Riverside arrestó a Vem Miller, de 49 años y residente de Las Vegas, el sábado por la noche, antes de que Trump llegara al mitin, según el sheriff Chad Bianco el domingo. Bianco dijo que tras una investigación más exhaustiva, se descubrió que Miller poseía ilegalmente una escopeta, una pistola y un cargador de alta capacidad para la pistola en su coche.

La camioneta negra que conducía Miller tampoco estaba registrada y tenía una matrícula falsa hecha a mano; los agentes también descubrieron licencias de conducir y pasaportes falsos con diferentes nombres, según Bianco.

El hombre salió libre bajo fianza

El hombre estuvo en el área VIP durante el evento de Trump. Foto: AP

Miller fue detenido, pero fue puesto en libertad bajo fianza menos de 24 horas después del arresto. Bianco dijo que la investigación del Departamento del Sheriff está completa y que están trabajando activamente con el Servicio Secreto y el FBI "para garantizar que se haga un seguimiento de la persona".

No está claro si Miller pretendía dañar a Trump o a alguien más, pero Bianco indicó que pensaba que era bastante posible.

“Si me preguntas ahora mismo, probablemente tuve agentes que evitaron el tercer intento de asesinato (...) Realmente creo que evitamos otro intento de asesinato y fue únicamente gracias a nuestro esfuerzo por mantener a ese tipo de personas fuera”, dijo Bianco en conferencia de prensa el domingo; sin embargo, remarcó que si el caso se investiga como intento de asesinato será un asunto federal

“Desde mi perspectiva, desde la perspectiva de una agencia de aplicación de la ley estatal, los cargos por armas de fuego son por lo que lo arrestamos y lo acusamos. Cualquier otra información adicional vendrá del gobierno federal. Y, francamente, no sé si seremos parte de eso”, aseveró.

El sheriff también señaló que estuvo presente en el mitin de Coachella con su familia, en asientos VIP. Trump saludó a Bianco durante el mitin. Bianco también respondió preguntas sobre Miller, quien dijo a otros periodistas después de ser liberado que estaba sorprendido de ser arrestado y que apoya a Trump.

Gobierno federal considera que Trump no estuvo en peligro

Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Foto: AP

Poco después de los comentarios de Bianco en la conferencia de prensa, el fiscal federal Martin Estrada del Distrito Central de California emitió una declaración diciendo que la Fiscalía de Estados Unidos, el Servicio Secreto de Estados Unidos y el FBI estaban al tanto del arresto.

“El Servicio Secreto de Estados Unidos considera que el incidente no afectó a las operaciones de protección y que el expresidente Trump no estaba en peligro. Si bien no se ha realizado ningún arresto federal en este momento, la investigación está en curso”, señalaron en un comunicado.

Bianco dijo que a Miller se le permitió entrar en un perímetro exterior después de decirle a las autoridades que era periodista. En un puesto de control fuera de un perímetro interno, Bianco dijo que los agentes estaban haciendo controles más exhaustivos y notaron "irregularidades" en Miller y su automóvil que provocaron una mayor investigación. Fue entonces cuando descubrieron las formas ilegales de identificación y las armas de fuego y arrestaron a Miller.

