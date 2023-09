Las Vegas: ¿por qué es el mejor destino para celebrar el 15 de septiembre?

Con septiembre a la vuelta de la esquina, muchos mexicanos ya se preparan para celebrar el Día de la Independencia y disfrutar del pozole, chiles en nogada y pambazos, pero también para conocer otros lugares y hacer que la celebración de este mes patrio cruce fronteras.

Aunque México tiene muchos lugares hermosos en todos los estados de la república para visitar durante estas fechas, hacer tu maleta y tomar un avión no es mala idea. Sal de la rutina y de las celebraciones en casa, y toma este puente para disfrutar de unas vacaciones, por lo que a continuación te damos una recomendación que sabemos seguro te va a gustar para dar el grito.

Las Vegas es un destino apasionante. Foto: ENVATO

¿Por qué visitar Las Vegas en septiembre?

Las Vegas se ha vuelto un destino de celebración para muchos mexicanos y para sus estrellas musicales más importantes. Si quieres darte una escapada durante las fiestas patrias, la "ciudad del pecado" es un buen lugar para visitar y tener una gran aventura. Por algo se dice que “lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas”.

Además de aprovechar tu estadía para visitar el Gran Cañón, los hoteles temáticos, tener una boda al estilo de “Elvis” y subirte al High Roller para ver a la capital del entretenimiento en todo su esplendor, durante el mes de septiembre Las Vegas se vestirá de verde, blanco y rojo para celebrar el Día de la Independencia con los mejores conciertos.

RBD

La agrupación se reunió de nuevo. Foto: Instagram

Si eres fan de “Rebelde”, ¡esta es tu oportunidad de verlos en vivo! Luego de muchos años, la banda anunció su gira “Soy Rebelde Tour 2023” que inició el pasado 25 de agosto en El Paso, Texas. Y aunque ya anunciaron que cerrarán a lo grande en el Estadio Azteca, su concierto en Las Vegas pinta para ser legendario.



Empieza a calentar motores para dar el grito con la afamada agrupación y canta sus mejores éxitos como “Sálvame”, “Solo quédate en silencio”, “Nuestro Amor” ya que se presentarán el 14 de septiembre en el MGM Grand Garden Arena.

Alejandro Fernández

El cantante realiza presentaciones en las Fiestas Patrias. Foto: Instagram

El cantante Alejandro Fernández es el máximo exponente de la música mexicana, no por nada heredó el talento de su padre Vicente Fernández, y para celebrar su amor por la música, la familia y México, “El Potrillo” también se presentará en el MGM Grand Garden Arena como parte de su gira “AMOR y PATRIA” el 15 y 16 de septiembre justo para gritar ¡Viva México!



El cantante no estará solo en estos conciertos pues su hijo Alex Fernández lo acompañará en el escenario, además del mariachi como buen mexicano que es. Alístate para cantar sus éxitos como “Estos celos”, “Hoy tengo ganas de ti”, “Mátalas”, “Me dediqué a perderte”, “Como quien pierde una estrella”, “Nube viajera” y más.

Luis Miguel

Leyenda

Qué mejor que dar el grito con “El Sol”, y es que algo por lo que se caracteriza Luis Miguel, es que es uno de los cantantes que ha demostrado el cariño por nuestro país, no por nada lanzó su álbum “México en la piel” en 2014, siendo este su primer disco de mariachi.

Fue el 14 de febrero cuando el cantante anunció que regresaría a los escenarios con su “Tour 2023” por Argentina, Chile, México y Estados Unidos, pero para la capital del entretenimiento no se conformó con ofrecer una fecha pues se presentará en el Dolby Live 15, 16 y 17 de septiembre.

El regreso de Luismi a los escenarios ha sido de los más esperados, así que si te animas a disfrutar del Día de la Independencia en Las Vegas, no desaproveches para cantar “La Incondicional”, “Cuando Calienta el sol”, “Suave”, “Será que no me amas”, “La chica del bikini azul” y muchas otras más.

Aún estás a tiempo de planear tu viaje. Foto: Cuartoscuro

¡El festejo no termina aquí!

Si creías que la capital de las segundas oportunidades sólo contaría con la presencia de ellos tres para celebrar estas fiestas patrias, estás muy equivocado pues saben lo importante que es esta celebración para los mexicanos. Es por ello que también contará con la participación de Marco Antonio Solis. Banda MS, Gloria Trevi, Emmanuel y Los Ángeles Azules.

Incluso si te sientes más nostálgico, el 90s Pop Tour también se presentará en Las Vegas con Kabah, JNS, Moenia, Sentidos Opuestos, The Sacados, Caló, Lynda y Litzy. O si eres de los que disfruta un buen show de comedia, por segundo año consecutivo “ALV Comedy Fest” reunirá a algunos de los más candentes comediantes mexicanos en un mismo escenario.

Sin duda alguna Las Vegas tiene todo listo para recibir a los mexicanos en este mes patrio, sólo hace falta que compres tus boletos de avión y reserves en uno de sus hoteles para disfrutar del grito.

Por Midorys Dayanara Canales Hernández

