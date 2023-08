Una mamá en Brasil mató a su hija de 9 años y después guardó por días los restos de la menor

No todas las madres son los seres abnegados que se considera que deben ser, algunas no solo no tienen amor por sus hijos, también son capaces de cometer los hechos más terribles e inimaginables, como uno ocurrido en Sao Paulo, Brasil, donde una mujer mató y desmembró a su hija de nueve años, después guardó lo restos de la niña en un refrigerador. El hecho ocurrido a principios de agosto ha conmocionado al país latinoamericano.

Conforme más se conocen detalles del caso más horror causa a la sociedad, no solo porque fue planeado y ejecutado con alevosía y ventaja, también por lo que ocurrió después y los motivos que la madre dijo tener para cometer el filicidio, pues lo hizo para lastimar a su expareja, que ni siquiera era el padre de la niña, pero la quería como si fuera su hija.

Foto: Facebook, Robson Almeida.

Hallan partes de un cuerpo desmembrado en un refrigerador

Alany Silva era el nombre de la niña de nueve años quien pasó gran parte de su corta vida sufriendo maltratos por parte de su madre, Ruth Floriano, de 30 años, quien la golpeaba cada que podía, hasta que llegó el fatídico día en que terminó con su vida de una cuchillada en el pecho, aunque al principio la mujer lo negó y dijo que su hija murió mientras dormía.

La mujer -que es madre de dos hijos más- se mudó de casa semanas después del crimen, algo que llamó la atención de las personas es que colocó cinta adhesiva negra al refrigerador y lo cubrió con una sábana, la casera pensó que tenía drogas pues además mostró un comportamiento extraño cuando trataron de tocarlo, pero la sorpresa fue terrible cuando descubrieron restos de un cuerpo en descomposición y más al saber que se trataba de la hija de la errática mujer.

Selló el refrigerador para que no descubrieran el crimen. Foto: Facebook, Jornalquicknews.

Salen a la luz macabros hallazgos del filicidio en Brasil

Tras ser detenida, Ruth dijo que el 8 de agosto ella estaba con su novio y consumieron drogas, se fueron a dormir y al despertar vio a su hija muerta, por lo que decidió deshacerse del cuerpo y lo desmembró, pero las investigaciones revelaron que eso no fue así, primero la niña fue apuñalada en el precio, tras morir la mujer cortó la cortó, incluso cocinó una parte e intentó disolver otras en ácido, pero al no lograr su objetivo solo lo guardó en el refrigerador.

Después del intenso interrogatorio admitió haber asesinado a su hija y justificó que estaba bajo el efecto de las drogas, después reveló que quería lastimar a su expareja, el padre de sus otros dos hijos, que siempre fue cercano a la niña. La hermana de la madre asesina dijo que la mujer confesó que su plan era matar a los tres hijos, a su expareja y después suicidarse. Trascendió que semanas atrás atacó al hombre con un cuchillo, pero solo lo hirió en el brazo.

Foto: Facebook,

Bocão Tamandaré / Ruth Floriano

Se informó que antes de que la madre cometiera el atroz crimen buscó en internet cómo desmembrar un cuerpo, según dio a conocer la Policía Civil de Brasil. Mientras las investigaciones continúan sus otros dos hijos fueron dejados bajo el cuidado de una agencia estatal.

