FUERTES IMÁGENES: intenta robar un bote lleno con cigarros y recibe una brutal golpiza

Un hombre recibió una paliza tras intentar robar todos los cigarros y demás productos relacionados con la venta de tabaco dentro de un 7-Eleven. El ladrón tomó un bote de basura que metió a la tienda para vaciar los productos dentro sin importarle que los dependientes del lugar estuvieran presentes. El hecho quedó documentado en un video que fue compartido en las redes sociales.

En el metraje se ve cuando el hombre que tenía una playera amarrada en la cabeza comenzó a vaciar con prisa varias de las cajetillas, pero al ver que fue increpado por dos de los empleados de la tienda ubicada en California, Estados Unidos, decidió irse con el bote de basura que estaba lleno de las cajetillas y algunos vapeadores.

El ladrón intentó vaciar los cigarros en un bote de basura. Foto: Captura del video

Con un palo de madera golpearon al delincuente

Sin embargo, uno de los empleados evitó que el ladrón escapara y lo detuvo al tomarlo de las manos para que no siguiera arrastrando el bote de basura. Entonces el dependiente lo toma con fuerza de uno de sus brazos y lo somete para tirarlo al suelo. Cuando logra derribar al hombre, un segundo empleado llegó para apoyar a su compañero.

El otro empleado portaba un enorme palo de madera con el que golpeó en la cabeza y el cuerpo del hombre que intentó llevarse los productos de tabaco. Al ver que era golpeado, el ratero empezó a suplicar para que lo dejaran de atacar.

El ladrón suplicó para que lo dejaran ir

El ladrón fue sometido por los dos empleados. Foto: Captura del video

La persona que grabó el momento desde su teléfono celular les dijo a los dos dependientes de la tienda de conveniencia que dejaran que el ladrón se fuera ya que la policía no haría nada al respecto. “Solo déjalo ir. No hay nada que puedas hacer. No van a hacer nada”, acotó el autor del video.

Sin embargo, los dependientes de la tienda no dejaron de golpear al delincuente que al menos sufrió más de 20 golpes con el palo de madera con el que finalmente fue castigado. “¡Eso se llama patear tu trasero! ¡Grita su trasero!" gritó el transeúnte que grabó el metraje, antes de preguntarle si estaba listo para abandonar el atraco: