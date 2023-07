Devorados por osos, despedazados por leones, asesinados por tribus: así murieron estos aventureros

Devorados por osos, despedazados por leones, asesinados por una tribu o cayendo en manos de un caníbal, así es como varios aventureros pasaron de tener el mejor viaje de sus vidas, a firmar su sentencia de muerte. Y es que del desastre y el drama del Titán, se han levantado un sin fin de debates sobre cómo es que traspasar los límites del turismo, podría llevar a padecer accidentes catastróficos y letales como los recopilados a continuación.

Los escombros y los presuntos restos humanos del Titán fueron recuperados durante esta semana y devueltos a tierra después de que terminó una operación internacional de búsqueda y rescate. Se presume que los cinco pasajeros del sumergible se encuentran muertos debido a que el barco implosionó en una inmersión para ver el famoso naufragio del Titanic. Recordemos que el navío se encuentra a una profundidad de 3.82 kilómetros debajo del mar, en el Atlántico norte.

El accidente del Titan se produjo el 18 de junio de 2023. FOTO: AP

Entre las víctimas se encontraban el director ejecutivo de OceanGate, quien organizó el viaje, Stockton Rush (de 61 años) estaba a bordo junto con el explorador británico Hamish Harding (de 58 años); Shahzada Dawood (de 48 años); su hijo, Suleman Dawood (de 19años); y el buceador francés Paul-Henry Nargeolet (de 77 años).

Si bien algunos elogiaron estos viajes submarinos como parte de un nuevo capítulo en la exploración, otros señalaron las preocupaciones de seguridad que surgieron años antes de que desapareciera la embarcación. Y es que, a lo largo de la historia, ha habido innumerables acontecimientos de aventuras humanas que terminaron en circunstancias horribles. Desde un turista devorado por los osos que tanto amaba; hasta un intrépido kayakista asesinado por una tribu remota. El DailyMail recopiló y analizó las trágicas muertes de aventureros a lo largo de los años, y esto fue lo que encontró:

El misionero cristiano estadounidense John Allen Chau, de 26 años, fue asesinado a tiros con flechas en noviembre de 2018 por un miembro de una tribu. La víctima llegó a la isla Sentinel del Norte una de las regiones más aisladas del mundo perteneciente al archipiélago de las islas Andamán de la India, la cual está fuera del alcance de los visitantes. De acuerdo con los registros, le pagó a los pescadores locales para que lo llevaran allí antes de emprender el viaje solo en un kayak hasta la orilla.

FOTO: John Allen Chau, de 26 años, fue asesinado a tiros con flechas en noviembre de 2018 por un miembro de la tribu. Enterprise news and pictures

John Allen Chau se presentó a algunos miembros de la tribu Sentinelese y luego se alejó remando rápidamente cuando comenzaron a encordar sus arcos. En otra visita de ese mismo día, el joven de 26 años interactuó con algunos de ellos ofreciéndoles obsequios como una pelota de fútbol y pescado, pero estos se enojaron y le dispararon una flecha, golpeando un libro que llevaba. En esa ocasión todavía se pudo salvar y se retiró rápidamente. Sin embargo, regresó al día siguiente y allí fue cuando los pescadores dijeron que vieron a la tribu arrastrando su cuerpo.

El DailyMail.com obtuvo la carta que John Allen Chau escribió a sus padres, así como varias entradas de diario que escribió antes de su muerte que detallan cómo se comprometió a enseñar a la tribu acerca de Jesús.

"Ustedes pueden pensar que estoy loco en todo esto, pero creo que vale la pena declarar a Jesús a estas personas. Por favor, no se enfaden con ellos ni con Dios si me matan. Más bien, vivan sus vidas en obediencia a lo que él les ha llamado y los veré de nuevo cuando atraviesen el velo. Esto no es una cosa sin sentido: la vida eterna de esta tribu está cerca y no puedo esperar para verlos alrededor del trono como dice Apocalipsis 7:9-10. Los amo a todos y rezo para que ninguno de ustedes ame nada en este mundo más que a Jesucristo".