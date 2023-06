"Oz", el virus sin vacuna que está alarmando a Japón: ¿qué es y cómo se transmite?

Hace tres años, el mundo vivió una pandemia por culpa de un virus que en su momento no tenía vacuna, cobrando la vida de millones de personas sin importar el país de origen, edad, religión, condición de salud, nivel socioeconómico, etcétera. Se trató del SARS-CoV-2, mejor conocido como “coronavirus” o COVID-19.

Lo que menos quiere el mundo es un nuevo virus; sin embargo, recientemente “Oz” ha estado llamando la atención, pues las autoridades de Japón confirmaron el fallecimiento de una mujer de unos 70 años, tras contraer el virus, la primera muerte por esta infección.

Se sabe que la mujer de la tercera edad acudió a una institución médica después de manifestar fiebre y fatiga; le diagnosticaron neumonía, no obstante, después de que su condición empeorara, terminó hospitalizada; los médicos encontraron una garrapata hinchada en la parte superior de su muslo derecho, según comunicó la agencia Kiodo News.

Las garrapatas viven en el pasto y arbustos. Foto: Especial

La adulta mayor acabó muriendo de miocarditis, una inflamación del músculo cardíaco, 26 días después de haber sido hospitalizada. Cabe mencionar que las alertas se prendieron porque actualmente no existe una vacuna contra este virus, que solo se ha encontrado en Japón; no obstante, el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Tokio ha explicado que “estar infectado por el virus no es necesariamente fatal, pero se deben realizar más estudios sobre sus síntomas y peligros”.

¿Cómo se transmite el virus Oz?

Cabe mencionar que el virus fue descubierto en 2018 y se cree que se transmite a través de la picadura de la garrapata, una especie muy común no solo en Japón, también en todo el mundo, pues suelen vivir en áreas cubiertas de pasto, arbustos, árboles, e incluso en los animales.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) han vigilado de cerca a este nuevo virus. Según la institución, el virus OZ es denominado como un Thogotovirus, que es transmitido por las garrapatas y por lo menos en ratones es letal. En un estudio de los CDC se pudo comprobar que el virus Oz puede infectar a los humanos y hasta hace unos días, nunca se había presentado que una persona contagiada muriera.

Se comprobó que el virus puede infectar a humanos. Foto: Especial

OMS lanza advertencia sobre próximas pandemias

El pasado mayo, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una fuerte advertencia al mundo, luego de aseverar que se aproxima una pandemia mucho más mortal que la originada por el Covid-19. De acuerdo con lo dicho por el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el mundo debe estar preparado para responder de manera decisiva, colectiva y equitativa ante las nuevas amenazas patógenas que puedan surgir en el futuro.

Durante su participación en la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, el doctor Tedros comentó que la amenaza del Covid-19 está lejos de terminar, ya que existe la posibilidad de que surja otra variante que provoque nuevas oleadas y muertes, aunque le mismo organismo haya declarado el fin de la alerta mundial.

