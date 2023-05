Nueva alerta epidemiológica en EU: detectan peligrosa cepa de hongos resistente a los medicamentos

Una peligrosa infección por hongos resistente a lo antimicóticos ha encendido las alertas en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. De acuerdo con primeros reportes, del Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en días recientes han aumentado los casos conocidos de tiña en la piel, una erupción cutánea causada por una infección micótica, la cual es altamente contagiosa.

Usualmente la infección es tratada con antimicóticos, no obstante esta peligrosa cepa es particularmente resistente al tratamiento y aparentemente surgió en el sur de Asia. De acuerdo con las autoridades médicas, dos mujeres de la ciudad de Nueva York sin vínculos conocidos informaron haber experimentado síntomas de esta extraña infección; una de las pacientes, una mujer no identificada de 28 años en su tercer trimestre de embarazo, no había viajado internacionalmente ni había estado en contacto con nadie que tuviera una erupción similar.

Usualmente la infección es tratada con antimicóticos. Foto: especial.

Según los CDC, la mujer visitó a su dermatólogo después de desarrollar la erupción. Los médicos notaron "placas grandes, anulares, escamosas y pruriginosas en el cuello, el abdomen, la región púbica y las nalgas". La mujer comenzó a tomar tabletas de terbinafina (Lamisil es una marca) después del nacimiento de su bebé, pero su condición no mejoró y comenzó con itraconazol, un medicamento que se usa para tratar infecciones causadas por hongos.

Su condición finalmente mejoró alrededor del 80% después de cuatro semanas de griseofulvina, un medicamento que se usa a menudo para tratar el pie de atleta y la tiña inguinal. La otra paciente, una mujer de 47 años, desarrolló el sarpullido mientras estaba en Bangladesh; varios miembros de su familia en el país informaron sarpullidos similares, los cuales resistieron a cremas antimicóticas y esteroides tópicas.

El sarpullido aparece en distintas partes del cuerpo. Foto: especial.

Los casos de este tipo de tiña aparecieron inicialmente en pacientes del sur de Asia, pero desde entonces se han encontrado en países europeos. El CDC insta a los proveedores de atención médica a educar a los pacientes sobre cómo prevenir la propagación de la tiña. La agencia también destacó la importancia de no compartir ropa con alguien que tenga un sarpullido.

