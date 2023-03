Maestros discriminan a una jovencita por su “ropa de lenceria” y le causan un severo trauma

Karis Wilson tenía 17 años de edad cuando fue enviada de regreso a su hogar debido a que vestía “ropa de lencería” cuando acudió a la escuela en Canadá, situación que uno de sus maestros denunció a los administrativos del recinto para que actuaran porque lo hicieron sentir incómodo cada vez que veía a la joven alumna quien sufrió un episodio de discriminación.

Las autoridades de la Escuela Secundaria NorKam en Kamloops, Columbia Británica, Canadá, mandaron llamar a la dirección a Karis para notificarle lo que su vestimenta había afectado tanto a sus profesor como a otros docentes, entre ellos una maestra quien señaló que la ropa de la joven estudiante le recordaba un “conjunto de lencería”, por lo cual atentaba la estabilidad de la comunidad estudiantil.

Tras enviarla de regreso a su casa, Karis jamás quiso regresar a terminar sus estudios de educación básica de manera presencial en dicha institución, ya que la situación le ocasionó que experimentara un enorme estrés que la mantuvo durante mucho tiempo en un estado de ánimo depresivo; sin embargo, con la ayuda de su familia pudo reponerse de esa etapa en su vida, y dos años después del evento ahora comenzó sus estudios en la Universidad de Alberta.

¿Cómo iba vestida por lo que fue discriminada?

En febrero de 2021, Karis acudió a la secundaria portando un vestido de color negro que le llegaba casi a las rodillas con ribetes (adornos) de encaje abajo, mientras que en la parte de arriba lo complementaba con un cuello alto de color blanco con mangas largas. El vestido hizo que los profesores de la escuela comenzaran a quejarse por el atuendo, según informó The Mirror.

Tras enterarse de lo sucedido, el papá de Karis, Christopher Wilson dijo furiosos a través de un live que hizo en Facebook, que su hija no vestía para nada de manera inapropiada. “Ella no lo estaba usando de manera sexual. No lo estaba usando para llamar la atención. Normalmente usa pantalones deportivos y una sudadera con capucha”.

Señaló que en ese momento Karis había sufrido un accidente mientras practicaba snowboard, por esa razón pasaba por un proceso que la mantenía con un estado de ánimo bajo, por esa razón utilizó ese vestido ya que cada vez que lo usaba “se sentía mejor consigo misma”.

“El día que ella decidió usar un vestido y sentirse bien consigo misma, así reaccionaron”, dijo el padre.

Durante más de una semana, Karis no salió de su casa, y conforme se acercaba el momento cuando tenía que regresar a la secundaria, la adolescente se puso cada vez más nerviosa ya que no sabía que ropa debería ponerse. “Se convirtió más en preocuparse qué ponerse para ir a la escuela que en buscar educación”, aseguró su papá.

"Había perdido más de una semana de clases y luego dijo: 'Papá, no sé qué ponerme para ir a la escuela'. Si uso solo mis pantalones deportivos y una sudadera con capucha, si uso algo cómodo, ¿me conformo? Si uso algo con lo que me siento bonita, ¿estoy tratando de frotarlo en su cara?’”.

Karis finalmente pudo terminar sus estudios de bachillerato aunque desde casa. Pero pudo asistir a su baile de graduación con sus amigos. Dos años después, la joven de ahora 19 años acude a la universidad y como parte de sus regalos de cumpleaños, su padre dedicó unas emotivas palabras para ella:

“Karis Wilson, eres hermosa, eres resistente, eres inteligente, eres compasiva, eres divertida y, sobre todo, me encanta estar cerca de ti. Feliz 19”.

