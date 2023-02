La promesa secreta de Putin: pese a las matanzas en Ucrania, el mandatario busca cumplirla

El presidente de Rusia, Vladimir Putin habría hecho una promesa durante el inicio de la intervención militar en Ucrania hace casi un año, donde el entonces primer ministro de Israel, Naftali Bennett, fue el breve mediador entre el mandatario ruso y el de Ucrania, Volodimir Zelenski, para buscar una rápida solución al conflicto armado que según el último reporte realizado por Estados Unidos, se estima que ha dejado más de 240 mil muertos.

Naftali Bennett fue uno de los limitados líderes de occidente que se acercó al presidente ruso cuando la invasión llevaba algunas semanas. El entonces mandatario israelí viajó a Moscú en una visita fugaz realizada en marzo de 2022 con el objetivo de para el avance militar en Ucrania. Fue durante aquella reunión con Putin, que Bennett lo escuchó hacer una promesa que había sido tratada como un secreto.

De acuerdo con Bennett, el ex agente de la KGB dejó ver que tenía algunos atisbos de diplomacia hacia el presidente Zelenski a pesar del avance militar que ya se enfrentaba con la resistencia ucraniana que a un par de semanas cumplirá un año de solo defender su territorio sin realizar un solo ataque en territorio ruso.

La promesa secreta de Vladimir Putin

La promesa que Putin dijo fue dada a conocer este fin de seman en donde Naftali Bennett dio que en la reunión que tuvo con el presidente ruso de unas cinco horas de duración, Vladimir Putin le respondió una pregunta que convirtió en una especie de promesa, la cual hasta el momento sigue cumpliendo al “pie de la letra”.

La pregunta del otrora mandatario de Israel fue: “¿Qué pasa con esto? ¿Planea matar a Zelenski?”, a lo que Vladimir Putin respondió: “No mataré a Zelenski”. Bennett agregó: “Entonces yo le dije, ‘tengo que entender que me está dando su palabra de que no matará a Zelenski’”. Putin dijo, “No voy a matar a Zelenski”, relató el ex primer ministro israelí.

Bennett escuchó del propio Putin la promesa de no matar a Zelenski. Foto: Especial

Tras la reunión con Putin y luego de conocer su postura y promesa sobre Volodimir Zelenski, Naftali Bennett se puso en contacto con el presidente de Ucrania para notificar la charla, ya que actuaba como mediador entre ambas naciones en guerra.

- “Mire, salí de una reunión, no va a matarlo”.

- Zelenski preguntó: “¿Está seguro?”.

- “Al 100 por ciento que no lo matará”.

Otra de las promesas que Vladimir Putin hizo para enviar a sus soldados a Ucrania, fue el de desarmar a aquella nación, ya que ante su postura de sumarse a la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), el mandatario ruso no ve de buena manera la incorporación ucraniana, aunque Zelenski dijo que no se anexarían a la organización internacional.

Ucrania no atacará Rusia con armas donadas

Putin dijo que quemaría los tanque alemanes que manden a Ucrania. Foto: AFP

El domingo, el jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz, dijo que hay "consenso" con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski para que las armas suministradas por Occidente no se usen para ataques en territorio ruso.

"Hay un consenso sobre este punto", dijo en una entrevista para el semanario alemán Bild am Sonntag. Los aliados de Ucrania han dado nuevos pasos en el apoyo militar tras comprometerse a suministrarle, entre otros, tanques pesados y cohetes de mayor alcance.

Entre los suministros están los cohetes GLSDB (Bomba de Diámetro Pequeño Disparada desde Tierra, por sus siglas en inglés), que son capaces de alcanzar un objetivo a 150 km de distancia, suficiente para amenazar las posiciones rusas más allá de la primera línea de combate. Alemania aún está por entregar 14 tanques Leopard 2 del inventario de su propio ejército.

