Máxima tensión: Estados Unidos derribó con un misil el globo espía chino

Momentos de tensión se han coronado en este fin de semana luego de que el gobierno estadounidense derribara el "globo espía" chino que ha sobrevolado —en los últimos días— el territorio norteamericano, aseguró el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd J. Austin. Ahora un video circula por varias redes sociales y ha sido retomado por la prensa internacional para ilustrar el momento exacto en el que ocurrió el desplome. Principalmente se ha visto en Twitter como esta aeronave —la cual China aseguró que se trataba de un que el aparato con fines de investigación meteorológicos— cae del cielo. Ahora sus restos yacen en el mar y son juntados por las autoridades estadounidenses. Según el funcionario, dicha acción fue aprobada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden el pasado miércoles, que se limitó a que llegara a las costas de Carolina del Sur para no afectar a los civiles.

Ahora, varios testigos —citados por la misma prensa de E.U.— aseguraron ver cómo el globo era derribado por un avión militar. De acuerdo con el testimonio que recopiló la cadena televisiva CNN, un fotógrafo local aseguró que varias cazas sobrevolaron la zona y "un misil o un artefacto similar" impactó contra el dirigible. No se comprende muy bien el actuar del país norteamericano, puesto que el jueves pasado, el Pentágono había anunciado que solo seguirían los movimientos del "globo espía" de origen chino, que no representaba ninguna amenaza y que se había comprobado la limitada movilidad del artefacto. Lo que comprobaba la disculpa de parte de China que fue "intencional" la llegada de su aerostático al territorio de Estados Unidos.

En un principio, detectaron al aeronave en el estado de Montana, al noreste del país norteamericano. En este lugar se albergan uno de los tres campos de silos donde se almacenan misiles nucleares. Luego de esto, calcularon que seguiría su curso por el Este pasando por las entidades de: Wyoming, Dakota del Sur, Nebraska, Kansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee y Carolina del Norte. Sin embargo, y debido al clima, terminó en las costas de Carolina del Sur. Al saber que el globo pasaría por parte de su territorio y que podría causar una afectaciones a los civiles, varios funcionarios recomendaron no derribarlo. Pero, una vez que el aparato llegó al mar, Estados Unidos finalmente decidió derribarlo.

Cabe destacar que la presencia de este "globo espía" desencadenó una crisis diplomática entre Washington y Pekín, lo que motivó a que el secretario de Estado, Antony Blinken suspendiera su viaje diplomático a Beijing, el cual estaba programado para este fin de semana.

Antes de que lo derribaran limitaron la actividad aérea cerca del "globo espía"

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) estadounidense, se restringió la actividad en tres aeropuertos de Estados Unidos debido a "iniciativas de seguridad nacional". La coincidencia fue que la zona "afectada" fue por donde se ubicó el "globo espía" de origen chino. A través de un mensaje que compartió en sus redes sociales, recalcó que "la FAA ha detenido las salidas y llegadas a los aeropuertos de Wilmington (ILM), Myrtle Beach International (MYR) y Charleston International (CHS) para apoyar al Departamento de Defensa en un esfuerzo de seguridad nacional". Luego de esto, CNN aseguró que los sitios web de seguimiento de vuelos que muestran la actividad de los aviones militares compartían que varios traslados se dirigían a las costras de Carolina del Norte y del Sur.

Y es que acuerdo a la trayectoria, se esperaba que el aerostático terminara en alguna playa de estos dos estados, ya que previamente se trazó el curso estimado de la aeronave. Por su parte, el Pentágono no confirmó que ninguno de los cazas estuviese en el área, ni tampoco que estuviese relacionado con el "globo espía". Lo desconcertante es que la oficina del sheriff del condado de York había pedido a los civiles no dispararle al aerostático. En un un llamamiento a los ciudadanos advirtieron que el dirigible llegaría a la zona y que debido a que se encontraba a más de 18 kilómetros de altura las ráfagas de los rifles no lo alcanzarían. Pidieron responsabilidad por parte de los ciudadanos y recordaron a la población que de lanzar balas al aire estas caerían y provocarían un accidente.

