Fue golpeada 18 días seguidos por su novio que conoció en redes sociales: "No se dejen llevar por una cara bonita"

Una mujer, originaria de Neiva, Colombia, vivió una pesadilla luego de que conoció en persona a un hombre con el que presuntamente mantenía una relación amorosa en redes sociales. La víctima fue identificada como Lorena, de 25 años de edad, quien el pasado 21 de diciembre de 2022 visitó el barrio de Santa Fe, en Bogotá, para conocer a José Antonio Barba Riaño, de 34 años. Sin embargo, el tiempo que estuvo con su pareja fue brutalmente agredida y golpeada por el sujeto.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, ella trabajaba en su ciudad y estudiaba Ingeniería en Alimentos; cuando conoció a su agresor, él se presentó como un analista de nómina que trabajaba en un banco desde hacía 18 años. Rápidamente entablaron una amistad y posteriormente iniciaron una relación amorosa en redes sociales. Luego de un tiempo, la pareja acordó conocerse en persona, por lo que Lorena viajó a Santa Fe, Bogotá, para encontrarse con José Antonio, quien era originario de ese barrio.

El día del encuentro, José Antonio recogió a Lorena y la llevó al barrio Las Cruces, en la localidad de Santa Fe, donde dijo que vivía junto con su familia. El hombre le aseguró a la joven que, pese a no vivir solo, la casa que compartía con sus familiares le permitía tener cierta independencia. Según Lorena, el domicilio al que la llevó su pareja estaba en mal estado, pero eso no impidió que ella entrara a la vivienda. “No me pareció bonito, pero igual lo que buscaba era una buena persona, no había viajado con interés”, dijo.

Lorena detalló, ante medios como El Tiempo, que sus primeros días en Santa Fe transcurrió con "normalidad". No obstante, las cosas con José Antonio cambiaron luego de que el hombre descubriera que la joven no era buena cocinando. “Entonces, él se puso histérico, me decía que lo estaba humillando, que era una inútil, una imbécil. Al llegar a casa me pegó en el rostro por primera vez”, narró la víctima. Pese a los maltratos físicos, la mujer no trató de huir, asegura que su captor la mantuvo a su lado con engaños psicológicos.

Durante el tiempo que Lorena pasó con su agresor, el hombre la golpeaba salvajemente, incluso, le gustaba torturarla abriéndole heridas que estaban cicatrizando. Lorena comentó que su agresor rápidamente la convirtió en una esclava a su servicio y la obligaba a prepararle el almuerzo, lavarle la ropa, alistarle el cepillo de dientes y despertarlo a la hora que él dijera. Además, José Antonio manipuló sus redes sociales, para evitar que ella tuviera contacto con amigos o familiares.

La mujer permaneció hospitalizada por varios días. Foto: Pixabay.

“Todos los días le rogaba que me dejara de pegar, pero antes lo hacía con más fuerza usando un celular. Tuve mis labios destrozados, me mordía las piernas y los brazos, me lastimaba en el abdomen. Muchas veces tuve dificultades para respirar y dormía con la boca abierta”, dijo la joven. Finalmente, cansada de los abusos en su contra, Lorena escapó una mañana y llegó a un Comando de Atención Inmediata (CAI) donde la ayudaron y la llevaron a una clínica donde estuvo varios días hospitalizada.

Tras sus días de sufrimiento, la joven regresó a su ciudad de origen y la fiscalía colombiana logró capturar a José Antonio. El hombre actualmente permanece detenido y se le acusa por el delito de tentativa de homicidio. Además, mientras se realizaban las primeras indagatorias, otra mujer, identificada como Nury Arévalo Giraldo, contó a las autoridades que también fue víctima del sujeto.

