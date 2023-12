Palestina busca sobrevivientes en Navidad tras el bombardeo que mató a 70 personas

Esta Navidad en Palestina las autoridades continúan en busca de sobrevivientes entre los escombros que dejó el ataque de un bombardeo que sufrieron los refugiados en un campo Al Maghazi ubicado en el centro de la Franja de Gaza donde murieron al menos 70 personas al ser alcanzados por el fuego.

El ataque además destruyó "un bloque de viviendas", según el ministerio de Salud de Hamás, balance pudo ser confirmado por una fuente independiente. El Ejército israelí dijo que "examina" la información que recibió sobre este "incidente" y repitió que toma "las posibles medidas para minimizar los daños a los civiles", según información de AFP.

La guerra en la Franja de Gaza sigue desde octubre. Foto: Archivo

Suman más de 20 mil 600 muertos en Gaza

El Ejército de Israel bombardea la Franja de Gaza desde el ataque de Hamás en suelo israelí el 7 de octubre, que dejó a unas mil 140 personas muertas, principalmente civiles, según las autoridades israelíes, represalias en las que murieron más de 20 mil 600 personas, según el gobierno de Hamás.

En el campo de refugiados bombardeado sobre los restos de casas derribadas, se pueden ver depósitos de agua destruídos, cables eléctricos enredados y árboles arrancados, según imágenes de AFP. Un grupo de hombres busca por todas partes supervivientes bajo los escombros. Otros intentan consolar a un hombre que llora.

Ziad Awad escapó del ataque, cuyos daños comparó con "un terremoto". "Sobreviví a la masacre. Estaba dentro y seguro con mis hijos", dijo a AFP. "Bombardearon una casa de al lado. Mi hijo me pide que lo proteja, pero ni yo no puedo protegerme", agregó abatido el padre de familia. Como muchos, fue "sorprendido por el bombardeo de casas" y afirma que no recibió "ninguna advertencia".

El campo de refugiados Al Maghazi en la Fraja de Gaza fue destruido. Foto: Archivo

En Gaza "ningún lugar es seguro": habitantes

Casa por casa, los habitantes del campo inspeccionan los daños causados por el bombardeo nocturno. La pequeña tienda llamada "Comestibles de los mártires" amenaza con derrumbarse tras haber sido arruinada por el impacto. Palestinos desplazados que huyeron de los combates en el norte entre el ejército israelí y los combatientes de Hamás se refugiaron en localidades situadas más al sur, como Maghazi.

Es el caso de Rawan Manasra, originaria de Beit Hanoun, cuya vida se derrumbó por la guerra. "Ellos (el ejército israelí) mataron a mis cinco hermanos. Ya no tengo hermanos. Los mataron a ellos, a sus hijos y a sus esposas", lamenta.

"Todos los días hay bombardeos. Ningún lugar es seguro. Nos dicen que nos traslademos del norte al sur. Nos persiguen y atacan": Rawan Manasra.

Decenas de cuerpos recuperados del campo de refugiados de Al Maghazi fueron trasladados al superpoblado hospital de Deir el-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, y se colocaron en el suelo del patio del establecimiento.

