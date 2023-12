Javier Milei tomó juramento como el nuevo presidente de Argentina este domingo 10 de diciembre acompañado de varios mandatarios internacionales, entre ellos el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski que está en guerra con Rusia, y con la mayoría de los gobernantes de Latinoamérica, sin embargo también contaron con excepciones como el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador o el colombiano Gustavo Petro

López Obrador externó su postura de rechazo a los gobiernos de derecha cuando en la elección final para definir al gobernante de Argentina, aseguró que el pueblo argentino había realizado “un autogol” al elegir al ultraderechista (como lo definen los medios argentinos), por lo que su asistencia en la toma de protesta del entonces líder de la coalición La Libertad Avanza estuvo en duda.

¿Por qué AMLO no asistió a la investidura de Milei en Argentina?

AMLO siempre ha manifestado su nula simpatía con los gobiernos de derecha, y aunque respeta la decisión del pueblo que eligió a Milei quien ganó notoriedad al ser panelista en debates televisivos, no comparte el cambio de la política que desde ayer tomó la nación sudamericana. “No estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas”.

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador no habló sobre el tema para acudir al juramento de Javier Milei en Argentina, el gobierno de México sí envió un representante con la presencia de Laura Carrillo Cubillas, quien es la subsecretaria de América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Javier Milei dijo que en Argentina no hay dinero y dijo que habrá un shock. Foto: Archivo

Al evento de la investidura de Milei fueron varios mandatarios y primeros ministros entre los que se encontraron:

Armenia, Vahagn Khachaturyan

Ucrania, Volodímir Zelensky

Chile, Gabriel Boric

Uruguay, Luis Lacalle Pou

Ecuador, Daniel Noboa

Paraguay, Santiago Peña

El Rey de España, Felipe VI

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán

El ministro de Exteriores de Israel, Eli Cohen

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro

Durante sus primeras declaraciones como presidente de Argentina, Javier Milei afirmó: "No hay plata, no hay alternativa al ajuste, no hay alternativa al shock… En el corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo", añadió el dirigente libertario.

