Mamá de las gemelas de Putin desaparece, habría sido castigada por filtrar la presunta muerte del mandatario

Alina Kabaeva quien es la madre de las hijas gemelas del presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue reportada como desaparecida luego de filtrarse la supuesta muerte del ex agente de la KGB, por lo que la ex campeona olímpica de gimnasia en Atenas 2004, es señalada de ser la fuente que ha estado dando información sobre el Kremlin.

Durante el último mes, la amante de Vladimir Putin no ha sido vista. Con las complicaciones de salud que ha padecido el mandatario del Kremlin, la gimnasta se fue a vivir a la mansión de descanso del presidente ubicada en una zona boscosa cerca de Moscú, donde supuestamente habría muerto el político tras haber sufrido un paro cardiaco.

Alina Kabaeva fue vista por última vez en un evento público de gimnasia. Foto: Archivo

¿Alina Kabaeva ha filtrado información sobre el Kremlin?

La última vez que la ex campeona olímpica en Atenas 2004 fue vista fue durante un evento de gimnasia en la ciudad rusa de Sochi donde ofreció una entrevista, pero desde entonces no se ha vuelto a ver. No obstante, desde el canal General SVR en Telegram, siguen exponiendo información sobre el Kremlin y desde esa fuente dieron a conocer la desaparición de Kabaeva.

Según la fuente, Alina Kabaeva es “castigada” por ser la principal persona que ha estado filtrando la información sobre el presidente ruso y su presunta muerte, el cual manejado como un secreto de estado, donde un doble estaría tomando su lugar durante los eventos públicos donde está expuesto el presunto impostor del mandatario ruso.

Un presunto doble de Putin lo estaría sustituyendo desde hace más de un mes. Foto: Archivo

Sobre el presunto doble de Vladimir Putin, sigue acudiendo a los eventos públicos el cual es vigilado de cerca por el jefe de seguridad del estado ruso, Nikolái Pátrushev, lo que alimenta más las teorías de la conspiración sobre la presunta muerte del jefe de estado del Kremlin.

El profesor británico Anthony Glees, experto en terrorismo, señaló que Kabaeva podría ser en realidad la fuente del Kremlin y ahora que ha "desaparecido" es un castigo por filtrar las afirmaciones, que semanas atrás fueron declaradas "secretos de estado", dijo citado por el Daily Star.

"Si Alina se lo dijera a alguien, en mi opinión, sería una fuente 'creíble' incluso si resultase estar equivocada. Si realmente ha desaparecido, eso sugeriría un castigo por las filtraciones: alguien como Putin siempre ha prosperado con el misterio y los rumores", acotó el experto en terrorismo.