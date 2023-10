Abandonan los cuerpos de 6 recién nacidos en la entrada de un cementerio de República Dominicana

Un hallazgo confirmado por las autoridades de República Dominicana ha causado conmoción entre los habitantes del país, pues el miércoles 4 de octubre de 2023 fueron encontrados los cuerpos de seis bebés recién nacidos en la entrada de un cementerio en Santo Domingo. Se trata de cuatro niñas y dos niños, quienes todavía tenían las etiquetas hospitalarias alrededor de los pies y las muñecas.

De acuerdo con la doctora forense Angi Vicioso, quien se encontraba en el lugar, los cuerpos de los bebés no presentaban señales de violencia. Agregó que los bebés eran de nacionalidad dominicana y haitiana, nacieron en fechas diferentes y "algunos nacieron muertos, algunos nacieron y murieron horas después por los signos que presentan”.

Los bebés aún tenían las etiquetas del hospital. Foto: Unsplash.

¿Cómo fueron encontrados los cuerpos de los bebés?

Un cuerpo fue encontrado descubierto y los otros cinco estaban dentro de una bolsa de plástico, dijo Fausto Ortiz, jefe de seguridad de la alcaldía de Santo Domingo Este. Junto a los cuerpos fueron halladas unas tarjetas de identificación de la Unidad de Cuidado Neonatal del Hospital Ciudad Juan Bosch que se encuentra cerca del cementerio, dijeron las autoridades.

Marilelda Reyes, directora del hospital, dijo en un comunicado que los cuerpos de los seis recién nacidos fueron entregados el martes a una funeraria para su sepultura. Agregó que se sorprendió al enterarse del hallazgo porque la funeraria había confirmado que habían sido enterrados. No se ha confirmado que los recién nacidos que envió el hospital sean los mismos hallados el miércoles.

Un hombre que contestó el teléfono en la funeraria y que se identificó únicamente como Misael se negó a identificar al dueño de la empresa. Tampoco quiso hacer comentarios y se limitó a decir que se investiga si lo ocurrido es responsabilidad de la funeraria o de los cuidadores del cementerio.

Los bebés murieron por causas naturales. Foto: Unsplash.

Policía de República Dominicana busca a empleado del cementerio

La policía de la República Dominicana informó el jueves que está buscando a un trabajador de un cementerio como parte de la investigación sobre el hallazgo de los cuerpos de seis recién nacidos en los alrededores de un camposanto de la capital, Santo Domingo.

Una funcionaria del Servicio Nacional de Salud dijo a The Associated Press que los restos entregados el martes son los mismos que los que fueron encontrados el miércoles cerca del cementerio. La funcionaria pidió no ser identificada como condición para confirmar la información.

El propietario de la funeraria, identificado como Julián Encarnación Montero, dijo al medio Noticias SIN que los cuerpos de los bebés fueron trasladados al cementerio donde los recibió el empleado que ahora está buscando la policía. Montero dijo al canal de televisión que tiene una copia de la conversación en la que el custodio del cementerio, cuya identidad no ha sido revelada, presuntamente confirmó que había recibido los cuerpos de los recién nacidos y que luego se olvidó de ellos.

Los padres no reclamaron a los bebés, por ello el hospital se encargó de los entierros. Foto: Unsplash.

¿Por qué el cementerio se hizo cargo del entierro de los bebés?

Las autoridades aseguraron que los seis bebés habían fallecido en fechas diferentes y por causas distintas y que, en ocasiones, los padres no reclaman los cuerpos porque no tienen medios económicos suficientes para costear el entierro. Funcionarios del hospital apuntaron que pueden pasar varias semanas entre una muerte y el consiguiente entierro de los restos, debido a que el centro contrata los servicios de la funeraria una vez que tiene un cierto número de cuerpos para enterrar.

Con información de AP

