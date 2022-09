Medusa “inmortal”: científicos descifran su genoma que podría combatir el cáncer y alcanzar la juventud eterna

Científicos e investigadores de la Universidad de Oviedo lograron descifrar el genoma de la medusa inmortal (Turritopsis dohrnii), descubrimiento que podría abrir la posibilidad de la eterna juventud en los seres humanos.

Esta investigación mostró las diversas claves que contribuyen a que el invertebrado extienda su longevidad hasta el punto de evitar su muerte, así lo informó la institución.

El estudio fue publicado este lunes en la revista americana Proceedings of the National Academy of Sciences (USA), y ahí se detalla que la diminuta medusa de tan solo unos milímetros de longitud, tiene la capacidad de revertir la dirección de su ciclo vital hasta un estado asexual llamado pólipo.

Y es que de acuerdo con investigaciones que ya se han hecho en el pasado, la mayoría de los seres vivos, avanzan hacia su proceso envejecimiento celular y muerte del organismo después de su etapa de reproducción. Sin embargo, la Turritopsis dohrnii puede escoger otro camino: revertir su ciclo vital y rejuvenecer.

La observación de la secuenciación del genoma de Turritopsis dohrnii, así como de la Turritopsis rubra, y el uso de herramientas bioinformáticas y de genómica comparativa han permitido a los investigadores identificar genes amplificados o con variantes diferenciales de la medusa inmortal.

¿Vida eterna?

Los genes de la medusa están asociados con la replicación y la reparación del ADN, el mantenimiento de los telómeros, la renovación de la población de células madre, la comunicación intercelular y la reducción del ambiente celular oxidativo o como se podría explicar mejor; la vida eterna.

Estos procesos son los mismos que en humanos se han asociado con la longevidad y el envejecimiento saludable pero el estudio exhaustivo de los cambios en la expresión génica durante el proceso de rejuvenecimiento en esta medusa inmortal ha permitido descubrir señales de silenciamiento de genes mediadas por la denominada ruta 'Polycomb' y el aumento de la expresión de genes relacionados con la vía de pluripotencia celular.

Ambas etapas son necesarias para que células especializadas puedan desdiferenciarse y así lograr convertirse en cualquier tipo de célula, con lo cual se formaría el nuevo organismo. Los estudios refieren en tanto, que estas dos rutas bioquímicas son mediadoras fundamentales del rejuvenecimiento cíclico de esta medusa.

Los genes de la medusa están asociados con la replicación y la reparación del ADN | Foto: Pixabay

Avance hacia las enfermedades vinculadas al envejecimiento

Sin embargo, la investigadora postdoctoral del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Oviedo, Maria Pascual-Torner aclara que más que encontrar la fórmula anti envejecimiento o vida eterna, los mecanismos encontrados servirían para trabajar en conjunto con las investigaciones que existen hoy en día y dar paso a sanar enfermedades como el cáncer.

Por su parte, Carlos López-Otín, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la universidad asturiana señala que el trabajo de investigación realizado con esta medusa no fue precisamente para encontrar la inmortalidad humana, sino para entender las claves y accionamiento celular que permite a algunos organismos regenerarse, así como dar respuestas a enfermedades asociadas con el envejecimiento humano.

