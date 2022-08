Tiroteo en Minnesota: las impactantes imágenes al interior del "Mall of America" durante las ráfagas de balas

Un nuevo tiroteo fue registrado la tarde de este jueves, 4 de agosto, en Estados Unidos. Esta vez, los hechos ocurrieron en "Mall of America", el centro comercial más grande del país norteamericano, ubicado en Minnesota, justo en los suburbios de Minneapolis.

Los oficiales de Bloomington confirmaron en Twitter que estaban trabajando en “un incidente activo” y aseguraron la escena. Informaron que hasta el momento no se reportan heridos: "En este momento no hemos localizado a una víctima".

Según informes, el sospechoso huyó del "mall" a pie y los oficiales están en proceso de entrevistar a los testigos para dar con su paradero.

El vocero del centro comercial, Dan Jasper, confirmó que cerraron las instalaciones y así permanecerá toda la noche.

Las imágenes y videos compartidos en redes sociales, muestran a compradores aterrorizados corriendo y algunos gritando por el centro comercial que alberga más de 500 tiendas.



En un video se observa a la gente huyendo precisamente del parque de diversiones en la planta baja del centro comercial, sosteniendo las manos de sus hijos y agarrando sus bolsos.

Cabe mencionar que el Mall of America abrió sus puertas en 1992 y, desde entonces, ha sido un destino turístico, además de un lugar de reunión de la comunidad. Según su sitio web, el centro comercial prohíbe las armas en sus instalaciones; no obstante, no tiene detectores de metales y los compradores no son registrados al entrar, de acuerdo con lo informado por AP.

Información en desarrollo