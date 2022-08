De infarto: el tenso momento en que avión roza las cabezas de turistas al aterrizar en una playa

Instantes de tensión vivió un grupo de turistas en la isla griega de Skiathos cuando un enorme avión de pasajeros de la aerolínea Wizz Air pasó rozando sus cabezas en el momento que se preparaba para aterrizar. El infartante momento quedó grabado por un aficionado a los aviones que captaba el vuelo de las aeronaves.

"Antes de saltar a la conclusión, digamos que no sabemos por qué el avión terminó tan terriblemente bajo en una aproximación bastante rutinaria, pero dudo que haya sido ‘intencional’ alardeando", escribió la persona que compartió el clip en el canal de YouTube GreatFlyer.

“Sin embargo, las personas que estaban allí definitivamente estaban paradas allí intencionalmente a pesar de las señales de advertencia y los semáforos. No puedes lastimarte si no estás parado ahí. Me alegro de ver que el avión finalmente aterrizó sin ningún daño”, destacó en el video.

El autor del impactante video sugirió que el aterrizaje de aquel avión en la isla griega es de los más bajos que jamás haya visto en el aeropuerto que tiene una pista de aterrizaje de alrededor 1.6 kilómetros de largo y está construida a metros del mar debido a la corta geografía de la isla, por ello los pilotos tienen que aterrizar mucho más abajo que en otras pistas.

Así fue el tenso momento del aterrizaje del avión

En el clip se observa cuando va llegando al aeropuerto de Skiathos Alexandros Papadiamantis ubicado en las aguas del mar Mediterraneo. En ese momento un grupo de turistas alcanza a grabar también la llegada del avión con su celular, que les roza las cabezas.

Al pasar la aeronave, la reacción de los turistas hizo que soltaran risas de nerviosismo y algunos gritos más ante el impactante paso del avión cuya pista de aterrizaje del aeropuerto está junto a la playa, a un lado de la arena y el mar en una postal que cautivó a los internautas.

El estruendo del rugido de los motores sorprendió a los testigos cuando el jet rosa y blanco descendió en picada hasta que a solo unos metros sobre las cabezas de los turistas finalmente toca tierra en un aterrizaje que pareció ser que fue forzoso.

Aquí otro momento tenso captado en el aeropuerto de Skiathos:

