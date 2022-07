Papa Francisco culmina visita en Canadá y abre la puerta a su renuncia

El papa Francisco reconoció ayer que se cometió un "genocidio" contra los indígenas de Canadá al regresar a Roma de una visita de seis días a ese país, al término de la cual admitió que deberá reducir su ritmo de viajes o hacerse "a un lado".

El pontífice argentino, al que se vio con frecuencia agotado y en silla de ruedas por sus problemas de rodilla, hizo un balance de su viaje ante los periodistas que lo acompañaban en el vuelo de regreso a Roma.

"No creo que pueda mantener el mismo ritmo de viajes que antes. Creo que a mi edad, y con estas limitaciones, tengo que guardar un poco mis fuerzas para poder servir a la Iglesia, o por el contrario pensar en la posibilidad de hacerme a un lado", dijo Francisco, de 85 años.

El pontífice afirmó que esto "no es una catástrofe".

"Se puede cambiar de Papa. Se puede cambiar. No es un problema", añadió al hablar de sus problemas de salud. Su predecesor, Benedicto XVI, renunció en 2013, a los 85 años.

El pontífice confesó que consideraba su viaje a Canadá un tipo de test para evaluar si mantiene su agenda de desplazamientos, que incluyen Kazajistán en septiembre, y si es posible Ucrania, así como República Democrática del Congo y Sudán del Sur.

"Buscaré seguir haciendo viajes y estar cerca de la gente, porque creo que la cercanía es un modo de servir", dijo.

Desde su llegada el pasado lunes a Canadá el pontífice argentino pidió disculpas por el "mal" causado a los pueblos indígenas por los abusos cometidos durante décadas en las instituciones católicas.

Ante los periodistas, Francisco no dudo en reconocer que el trato a los indígenas en Canadá equivalía a un "genocidio", palabra que, sin embargo, no pronunció durante su viaje "penitencial".

"No pronuncié la palabra (en Canadá) porque no me vino a la mente, pero sí describí un genocidio. Y pedí perdón por ese proceso, que fue un genocidio", aclaró.