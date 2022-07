Madre estrangula a sus tres hijos y luego se suicida en Connecticut

Una mujer, de Connecticut, estranguló a sus tres hijos y luego se suicidio. De acuerdo con las autoridades, la madre de los menores dirigía una guardería "no oficial" en su casa, y el día del crimen le pidió a los padres que no llevaran a sus hijos porque no los iba a poder cuidar.

Los hechos se registraron el pasado miércoles 27 de julio. Según testigos, antes de cometer el crimen la mujer, llamada Sonia Loja, avisó a los padres que no iba a poder cuidar a los menores.

"Ayer por la mañana, justo antes de las 10, un tipo vino a dejar a su hijo y ella llegó a la puerta y dijo: 'No, lo siento, no puedo verlo hoy'", dijo uno de los vecinos de Sonia a medios de comunicación.

Sonia atendía una guardería en su casa. Foto: Facebook Pedro Panjón

Agregó que escuchó a la mujer decir que "ya había llamado a todos los demás padres de los niños para decirles que no vinieran ese día".

Según las autoridades, horas más tarde el esposo de Sonia Loja llamó al 911 para solicitar que acudieran a revisar su casa, esto debido a que había estado llamando a su esposa y no tenía una respuesta de su parte.

Tras encontrar la desgarradora escena, el padre de los menores y esposo de Sonia, Pedro Panjón, compartió una fotografía de su familia en redes sociales y escribió "Descansen en paz, ahora están en un lugar mejor con Dios".

El padre de los menores compartió una foto de la familia. Foto: Facebook Pedro Panjón

Por su parte, los vecinos de las víctimas aseguraron que Sonia era una mujer "tranquila" y que nunca notaron indicios de violencia. "He tenido un nudo en el estómago desde que me enteré de lo que pasó", dijo Elvis, uno de los vecinos de la familia. “Todavía no tengo apetito. No estoy en shock, es más que shock, es como horror o como devastación".

Los menores asesinados fueron identificadas como: Junior Panjon, de 12 años; Joselyn Panjon, de 10 años; y Jonael Panjón, de 5 años.

