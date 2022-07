Mexicano en Irlanda relata cómo vive las históricas altas temperaturas que rompieron récord de 135 años

En Irlanda no están acostumbrados a vivir en temperaturas superiores a los 10 y 12 grados centígrados durante todo el año, y mucho menos a soportar altas dosis de calor de entre 29 y 33 grados; situación, que sin embargo, han aprovechado los irlandeses para acudir a las playas, al igual que Omar Juárez, un mexicano que vive en aquel país desde hace casi tres años.

“Afortunadamente no hemos llegado a los 40 grados, estábamos hace rato en 29, pero llovió un poco, entonces no subió tanto la temperatura como el fin de semana que estuve en Dublín, el clima estaba de locos”, cuenta Omar, un ingeniero civil entrevistado por El Heraldo Digital.

Desde que llegó a residir a Irlanda en noviembre de 2019, Omar estuvo a gusto con el clima frío de la nación irlandesa, ya que desde que sorteaba las temperaturas de entre 25 a 30 grados en la Ciudad de México y en Ecatepec, Estado de México, en donde nació, el ingeniero buscó mudarse a otro lugar en el mundo donde no hiciera tanto calor.

Un calor sofocante invade Irlanda

Este fin de semana Omar regresó a Dublín, ya que desde finales de 2021 se mudó ahora a la ciudad de Waterford por cuestiones laborales en la consultoría donde trabaja. Durante el pasado fin, Omar fue parte de la histórica alza en la temperatura que hizo romper con un récord de 135 años en la nación.

El termómetro marcó los 33 grados centígrados y el intenso calor se vivió dentro del transporte público que Omar utilizó. “Nos mentimos en el transporte público para movernos y el calor era sofocante, bastante parecido al que recuerdo haber vivido en la Ciudad de México, cuando el Metro estaba todo cerrado”.

Acostumbrados a vivir en climas gélidos, los irlandeses no cuentan con la infraestructura para sortear altas temperaturas que ocasionan que incluso no puedan dormir. “La temperatura el año pasado estuvo en 29 grados una semana, y era igual que ahora, no puedes ni dormir. No tienen aire acondicionado en casi ningún espacio cerrado, hay tiendas en las que llegan a tener ventilación, pero no tal cual aire acondicionado”, explica Omar.

Aunque Omar reconoce que Irlanda no es tan frío como en otras partes del Reino Unido, la gente sí reciente el alza repentino del clima, lo que ocasiona que se pongan de mal humor, contrario a los mexicanos que su estado de ánimo es alegre cada vez que sale el sol.

“Irlanda no es tan frío, es rara la vez que cae nieve. El frío es constante y la lluvia lo mismo, muy rara es la temperatura alta. En este momento como que toda la gente llega a un grado de que a partir de 25 a 26 grados en vez de que se ponga de buen humor, se hostiga del calor que es sofocante".

Los irlandeses se ponen muy rojos por el Sol

"La humedad es bastante alta, no están acostumbrados a eso. Yo lo soporto un poco más, pero no sé como los demás lo hacen”, detalló Omar, que aseguró que pese a ello, los irlandeses aprovechan las altas temperaturas para ir a las playas.

“Porque estos calores están para salir de la ciudad y salir de las playas, tanto en Dublín y Waterford hay”, indicó.

Contrario a lo que se vive en Inglaterra con sus 40 grados registrados, en Irlanda aún no hay medidas especiales para combatir el calor, solo las autoridades recomiendan utilizar bloqueador solar y de manera constante si es que se está en la calle y más en las playas cercanas que hay en cada una de las dos ciudades irlandesa, explicó Omar.

Para que no le afecte tanto el calor, Omar realiza lo que se acostumbra en México, que es llevar consigo una botella de agua para mantenerse hidratado. Lo extraordinario que se vive en Irlanda, es que se rompió con un récord de hace 135 años donde no se rebasaban los 33 grados centígrados.

“Hoy estamos bastante cerca de los mismos (33 grados). Se rompió récord de temperatura que hace 135 años no se podía romper”, dijo Omar.

Para Omar, los 33 grados y los 29 que vive desde hace días, no son un clima que no haya sentido en México. “Para mi es pasable, pero vas por la calle en el centro de Dublín o Waterford y ves algunas personas sin playera, chicas con blusas de tirantes, intentando no tener nada de prendas para poder estar bien ventilados, lo gracioso acá es que los irlandeses se ponen muy rojos por el sol. Nada que no haya vivido yo en México”.

Tanto su conocidos como la gente en general, acuden a las playas ante el fuerte clima que aunque es intenso, mantiene la temperatura en el agua y el ambiente como las playas mexicanas en la época de invierno. “El agua es fría, algo así es ahorita aquí, vas a la playa estamos a 29, 30 grados y el agua está relativamente bien, no está caliente, pero no está tan fría como casi siempre”, dice Omar quien se alista para alcanzar al resto de los irlandeses que abarrotan las playas por el intenso calor.

