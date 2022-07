Repatriar cuerpos de Estados Unidos a Guatemala, un viacrucis; familias piden a Biden agilizar regreso de seres queridos

SAN MARCOS, Guatemala. Denis Isaías salió, el lunes 13 de junio, de la comunidad Nuevo San Carlos, una aldea conformada por al menos 50 familias que viven entre caminos de tierra y falta de servicios básicos como agua potable y electricidad.

Se fue y dejó a Keneth, su pequeño de cuatro meses, en brazos de su madre. El trabajo en el campo no era suficiente para cubrir las necesidades de su familia.

Para llegar (o salir) a Nuevo San Carlos hay que tener destreza en las piernas y equilibrio. Los caminos rodeados de arroyos que se desbordan con las constantes lluvias son una amenaza. La entrada a la pequeña choza de madera y láminas donde habita la familia Niz Barrios explica porque Denis tuvo el atrevimiento de salir en busca de un mejor empleo.

Pero Denis no lo logró, él es uno de los 53 migrantes encontrados muertos o moribundos en un remolque de camión, en Texas, el 27 de junio pasado.

Según las autoridades texanas, 22 de los víctimas eran de México, 19 de Guatemala, seis de Honduras y el resto no ha sido identificado.



La pesadilla para Doris Barrios apenas comienza. Llora y pide a gritos que las autoridades estadounidenses o guatemaltecas le dejen ver el rostro de su hijo. El día que recibió la noticia quiso acabar con su vida arrojándose a un auto en movimiento.

“Lo que yo quiero es que manden rápido a mi hijo. Ya nos dijo el gobierno de Guatemala que sí se murió, pero no sabemos más, no sabemos cuándo vendrá y lo único que queremos es velarlo, enterrarlo y no estar con más dolor, porque esta espera es muy dolorosa”, dijo su madre.