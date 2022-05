OMS descarta que brote de Viruela del Mono provoque una nueva pandemia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no cree que el brote de viruela del mono fuera de África vaya a provocar una pandemia, indicó ayer un funcionario, y añadió que sigue sin estar claro si las personas asintomáticas pueden transmitir la enfermedad.

En mayo se han notificado más de 300 casos sospechosos y confirmados de viruela símica, una afección normalmente leve que se propaga por contacto cercano y puede causar síntomas similares a los de la gripe y lesiones cutáneas llenas de pus.

La OMS estudia si el brote debe ser evaluado como una "posible emergencia de salud pública de importancia internacional". Tal declaración, como se hizo con el COVID y el ébola, ayudaría a acelerar la investigación y la financiación para contener la enfermedad.

A la pregunta de si la transmisión tiene el potencial de convertirse en una pandemia, Rosamund Lewis, responsable técnico de la viruela del mono del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, dijo: "No lo sabemos, pero no lo creemos. Por el momento no nos preocupa".

También advirtió que entre los casos actuales hay una mayor proporción de personas con menos lesiones que están más concentradas en la región genital y a veces son casi imposibles de ver.

Además, hay un cambio significativo respecto al patrón típico de propagación en África, donde las personas se infectan principalmente a través de animales como roedores salvajes y primates.

