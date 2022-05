Su novia le dijo que "podría ser asesinado" y al poco tiempo murió aplastado por una camioneta

Una mujer quedó en shock cuando un minibús (camioneta tipo van) le cayó encima a su prometido causándole la muerte, pues minutos antes le había advertido que "podría ser asesinado". Ambos estaban en su granja de East Yorkshire, al norte de Inglaterra, cuando ocurrió el terrible accidente, informó el medio local Grimsby Telegraph.

El hombre de 55 años, identificado como Robert Dixon, estaba el 12 de mayo del año pasado afuera de su casa arreglando el vehículo que pesaba unas tres toneladas cuando su mujer le dijo que parecía algo riesgoso que podría quitarle la vida, pero él no hizo caso y continuó drenando el diésel del autobús.

De acuerdo con medios locales, en algún momento se tronó una de las sogas con las que estaba amarrado en lo alto el minibús y éste se vino encima de Robert, quién quedó debajo del automotor. La mujer horrorizada gritó, pidió ayuda y llamó de inmediato a los servicios de emergencia; cuando los paramédicos llegaron, revisaron al hombre pero nada pudieron hacer y murió al poco tiempo en el lugar.

"Intenté volver a conectar la cuerda que se había salido, pero no era lo suficientemente fuerte. Luego intenté operar el manipulador telescópico, pero no sabía cómo hacerlo. Llamé al 999 y salí corriendo a la carretera para tratar de señalar a los automovilistas en busca de ayuda. Una pareja se detuvo, pero no pudieron hacer nada", contó la mujer ante un jurado esta semana.