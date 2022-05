Conmoción en Reino Unido: Pareja obligó a niñas a verla tener relaciones; después el sujeto abusó de ellas

Una madre y su novio acusado de violación han sido encarcelados por un total de 26 años por el repugnante abuso sexual que infligieron a dos niñas.

Tiffany Eccles, de 27 años, y John Mills, de 38, obligaron a sus víctimas a verlas tener sexo "como una demostración" antes de que Mills violara a ambas niñas en ocasiones separadas y le dijera a una que mantuviera su "pequeño secreto".

La pareja fue arrestada en noviembre pasado después de que una de las víctimas le dijera a su madre cómo había sido abusada por la pareja en el transcurso de cuatro años, comenzando cuando solo tenía ocho.

El jardinero paisajista Mills, de Bury, Greater Manchester, violó a la primera víctima al menos cinco veces y la obligó a observar cómo él y Eccles tenían relaciones sexuales. Las enfermizas sesiones de sexo en grupo los involucraron haciendo un juego de girar la botella mientras estaban desnudos.

En el Tribunal de la Corona de Minshull Street, Manchester, Mills fue encarcelado durante 19 años y tres meses después de admitir violación, agresión por penetración, agresión sexual y provocar que un niño participara en actividades sexuales.

Girlfriend Eccles, también de Bury, fue encarcelada durante siete años y dos meses después de que admitió haber tenido actividades sexuales en presencia de un niño menor de 13 años e incitar a un niño a participar en actividades sexuales.

El tribunal escuchó que la primera víctima fue atacada después de que Mills se hizo amiga de su padre. El fiscal, Jon Close, dijo que el primer ataque ocurrió durante un viaje de campamento al que asistieron la pareja, la víctima ahora adolescente, su padre y otros amigos.

"Tenía solo ocho años y se quedó en la misma tienda que los acusados", dijo al Tribunal de la Corona de Minshull Street.

'Él comenzó a tocarla y ella trató de salir de la tienda, se pasó la mano por la cara y dijo: "¡Shh! No hagas eso".

Ella estaba gritando a su padre, pero él no la escuchó porque estaba dormido. Él le dijo que no le dijera a nadie que era su "pequeño secreto".

Sabía que estaba mal, pero estaba demasiado asustada para decírselo a alguien porque temía meterse en problemas. Eccles estaba presente en ese momento pero estaba dormido.

“La ofensa se intensificó cuando la llevó a una tienda en su automóvil y compró condones. Cuando regresaban, él giró por un camino rural y le dijo que se acostara en la parte trasera de su auto y la violó.

"Otro automóvil con adolescentes llegó al carril, pero pensaron que era mayor de lo que realmente era y Mills se alejó".

En un incidente, Mills violó a la niña mientras Eccles estaba en otra habitación consciente de lo que estaba sucediendo. También la violó en un sofá de su casa.

"En una ocasión le dijeron que tenía que quedarse con Eccles hasta que Mills regresara del trabajo", dijo el Sr. Close.

'Ella lo recordó diciendo que podría "divertirse un poco". Estaban bebiendo alcohol y cuando volvió fueron a un dormitorio donde estaban todos desnudos y jugaron a la botella.

'Eccles y la chica se involucraron en actos sexuales mientras él miraba antes de unirse. La chica recuerda cómo Mills la hizo mirarlo y Eccles tuvo sexo diciendo: "mira esto". Se sintió disgustada. Ella dijo que Mills era manipuladora diciendo que habría muchas chicas de su edad a las que les gustarían estas cosas.

"Ella dijo que él era como dos personas diferentes, una mano siendo amigable y la otra totalmente diferente".

Mientras Eccles y Mills estaban encerrados por un total de más de 26 años, los familiares de los jóvenes estallaron en aplausos en la galería pública y gritaron: "Sucios cabrones, espero que se pudran".

La policía examinó el teléfono de Mills y también descubrió que había filmado a Eccles teniendo sexo con otro hombre.

Otra víctima se acercó a una maestra en la escuela después de enterarse del arresto. Se supo que sus terribles experiencias solo terminaron cuando las restricciones de bloqueo de Covid-19 les impidieron reunirse.

El tribunal escuchó que la segunda niña le dijo a la policía cómo Eccles se desnudó en una casa mientras Mills miraba y luego le dijo a la joven que se desvistiera mientras jugaban un "juego".

Eccles luego tuvo relaciones sexuales con Mills frente a la niña como una 'demostración'.

Durante la audiencia, las madres de ambas niñas también dieron declaraciones cargadas de emoción detallando su angustia por las terribles experiencias de la víctima.

En mitigación para Eccles, Anna Chestnutt dijo que su cliente había comenzado a salir con Mills cuando ella tenía 18 años y agregó: "El delito solo fue instigado por Mills y ella actuó bajo su dirección".

Ella sufrió una campaña de abuso emocional y manipulación a manos de él. Él la degradó y la dejó atrapada y con miedo de él. La amenazaría con dejarla si no cumplía con sus demandas.

En una carta a la corte, Mills dijo: 'Sé que causé una gran cantidad de trauma, daño y dolor a muchas personas. No puedo retractarme de lo que he hecho y corregirlo, pero desearía poder hacerlo.

"No pensé en mis acciones en ese momento, pero me doy cuenta de que he destrozado vidas y ahora personas inocentes sufren por lo que he hecho". Espero que finalmente encuentren la paz.

A Eccles and Mills también se le ordenó firmar el Registro de Delincuentes Sexuales y cumplir con una Orden de Prevención de Daños Sexuales indefinida. A ambos se les prohibió contactar a las niñas bajo los términos de una orden de restricción.

Tras la liberación de Mills de la cárcel, estará en licencia hasta 2043 bajo los términos de una sentencia extendida.

SEGUIR LEYENDO

Michoacán: Así fue el trágico momento en que un toro "voló" hacia el público en un jaripeo | VIDEO