Papá que amenazó a alumno de 13 años por bullying contra su hija no se arrepiente: VIDEO VIRAL

Las redes sociales fueron testigo de un hecho sin precedentes. Un papá defendió a su hija, que era víctima de bullying, pero lo hizo de una forma bastante agresiva. El hecho ocurrió en Argentina, donde se dice que el señor terminó por amenazar de “muerte” al encargado de hacerle la vida imposible a su pequeña. El joven tiene tan solo 13 años.

El señor realizó un violento audio que mandó por Whatsapp al agresor de su hija, quien terminó por demandarlo, ya que le dijo que le iba a “arrancar la cabeza y los ojos”. A pesar de la demanda, el Leonardo, el papá de la niña que sufría bullying, aseguró que no se arrepentía.

De acuerdo con declaraciones recabadas por El Clarín, el señor no se arrepintió de nada de lo que dijo, ya que solo quería asustarlo; además confirmó que su hija llegó feliz de la escuela, ya que ahora sus compañeros hablaron con ella.

“No me arrepiento de haberlo asustado. A mi hija ahora no le cargan más y el otro día vino feliz a mi casa. Me dijo: ‘papá, hoy me hablaban, me trataban bien, me preguntaban si necesitaba algo, me repetían cuatro o cinco veces las cosas porque por ahí ella no entiende a la primera vez”, dijo después de ser denunciado.

El hecho

El escándalo se suscitó en el Colegio Euskal Echea de Llavallol en el sur del conurbado bonaerense. En dicho centro educativo, la hija de Leonardo sufrió bullying por ser hipoacúsica. Dicha situación no fue pasada por alto por su padre, quien se aseguró que no le vuelvan a decir nada a su pequeña.

“Mira A…, vos con la única persona que no te vas a querer cruzar en la vida va a ser conmigo, porque a mí me importa tres carajos que tengas 13 años. Me importa un reverendo hue… ir preso (…) El día que te cruce te voy a arrancar la cabeza y los ojos te los voy a poner en un plato y te los voy a hacer masticar la próxima vez que cargues a mi hija”, se puede escuchar en el mensaje que le mandó al joven agresor.

En las declaraciones a C5N dejó claro que no le importaría ir preso por amenazar a un menor, siempre y cuando con eso dejen de molestar a su hija, quien nació con un problema de audición. Se tiene que mencionar que la adolescente sufre bullying desde los 10 años.

