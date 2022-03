Oscar 2022: Presidente de Ucrania estaría "en pláticas" con la Academia para aparecer en la entrega de premios

Este viernes 25 de marzo se dio a conocer que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, ha estado en conversaciones con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para hacer una aparición en un video durante la transmisión del domingo en los Premios Oscar.

La noticia fue difundida por The New York Post, medio que también informó que los funcionarios de la Academia están debatiendo si Zelenski aparecerá brevemente en el programa. Hasta el momento se desconoce si aparecerá en vivo o en un clip.

El debate se centra, según el sitio estadounidense, en si los Oscar deberían seguir siendo apolíticos mientras continúa la invasión rusa en Ucrania.

The New York Post se acercó a la Academia; sin embargo, recibieron una respuesta negativa. Por otro lado, trascendió que ABC, que transmite la gala, está a favor de que aparezca Zelensky, un ex actor haciendo una declaración. Pero ABC tampoco respondió a las preguntas del medio.

Mientras tanto, se cree que la actriz nacida en Ucrania Mila Kunis, quien recaudó 35 millones de dólares con su esposo Ashton Kutcher, para los refugiados ucranianos, haga una declaración durante la entrega de premios.

Zelensky ha expresado su gratitud por los esfuerzos de Kutcher y Kunis.

El domingo pasado, el líder político compartió una foto donde se le aprecia sosteniendo una reunión de Zoom con la pareja de actores.

Lo que si es una realidad, es que en los últimos días, la Academia no ha dicho nada sobre si influirá en la guerra.

SEGUIR LEYENDO

Taxista vende dulces a sus pasajeros para PAGAR su BODA; esta es la cantidad que necesita juntar