Conflicto Rusia - Ucrania: ¿La Unión Europea puede incluir de forma rápida la petición de Zelensky?

Ucrania vive momentos de mucho terror, por lo que mientras caían bombas sobre Kiev y otras ciudades, Volodymyr Zelensky le pidió a la Unión Europea que admitiera de manera urgente a Ucrania. En el mensaje le pidió que utilizaran un nuevo procedimiento para su aceptación.

Además de pedirles que cambien el procedimiento, el presidente ucraniano les agradeció a todos los socios por el apoyo brindado. Posteriormente aseguró que lo que realmente buscan es ser iguales que ellos por que quieren entrar al grupo. Esto en un mensaje difundido ante los medios de comunicación el pasado lunes.

Mientras los ataques rusos siguen, Margaritis Schinás, vicepresidente de la Comisión Europea, le explicó a CNN que existe un amplio apoyo para incluir a Ucrania dentro de la Unió Europea. Esta situación hizo que el martes el Parlamento le diera el estatus de país candidato.

¿Se puede incluir de forma rápida?

Después de ponerlo como candidato, el Parlamento le pidió al Kremlin que detuviera los ataques contra Ucrania. Ahora la gran duda es saber realmente se puede incluir a dicho país de manera rápida. Se tiene que recordar que para incluirse a la Unión Europea se lleva un proceso de muchos años. La realidad es que el escenario es complicado.

Por lado se dice que los que apoyan dicha inclusión de forma rápida se trata de los últimos países en entrar, es decir, los que están más cerca de Europa del Este. No así entidades como Italia o Francia. Este tema no tiene que ver con que no lo quieran incluir, sino que tienen un esquema muy riguroso y extenso para ver si pueden entrar.

Entre los requisitos que se tienen en cuenta para entrar a la Unión Europea se revisan dos en específico. El primero ser un país del continente y en segundo lugar velar por la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho y respeto de los derechos humanos. Otro factor es que se debe tener un gobierno democrático y una política económica sólida.

Una vez pasada la revisión se tiene que aprobar por la Comisión Europea, el Concejo Europeo, el Parlamento Europeo y los 27 países miembros de la UE. En un proceso normal se puede poner el ejemplo de Austria que tardó cinco años en ser admitida o Croacia que tardó una década.

