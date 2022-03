OVNIs invadieron Brasil, así fue el día que se generó uno de los mayores misterios sin aclarar

El 19 de mayo de 1986 es una fecha grabada con tinta imborrable para los habitantes de Brasil, pues incluso ahora, a más de 30 años se recuerda ese día como "La Noche Oficial de los Ovnis", ¿por qué? Hoy te contaremos un poco de esta misteriosa historia en la que los protagonistas son 21 objetos voladores cuya naturaleza aún no está clara.

Existen registros de que al menos hubo testigos visuales en cuatro estados: Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Goiás. Edison Boaventura Júnior, presidente del Grupo Ufológico de Guarujá, sostiene que incluso hubo cerca de dos mil militares, entre cadetes y oficiales, de la Escuela de Especialistas Aeronáuticos que presenciaron el evento.

Lo que más impacta, incluso a los más escépticos, son los registros del Centro Integrado de Defensa Aérea y Control de Tráfico Aéreo, instancia que detectó a las naves en sus radares. A su vez, el Centro de Operaciones de Defensa Aérea (CODA) desplegó cinco aviones de combate de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) para interceptar a los presuntos invasores.

Si bien hay fuentes que afirman haber tomado fotos, el material ya no existe, pues supuestamente fue enviado a la NASA para su análisis y la agencia estadounidense nunca regresó las postales, de acuerdo con el ufólogo estadounidense James J. Hurtak.

¿Qué pasó en realidad? ¿Eran extraterrestres?

El 23 de mayo de 1986, el entonces Ministro de Aeronáutica, Brigadier Octávio Júlio Moreira Lima, informó que cinco aviones de combate habían perseguido 21 OVNIs, pero no dio claridad de su naturaleza. "No se trata de creer o no (en seres extraterrestres o platillos voladores). Solo podemos dar información técnica. Hay varias suposiciones. Técnicamente, diría que no tenemos ninguna explicación", declaró en ese momento.

Al respecto, el Centro de Operaciones Militares incluso consideró la hipótesis de que los artefactos observados fueran aviones espía, pero nunca se encontró información sobre esto. El 25 de septiembre de 2009, se publicó un informe sobre el caso.

"Como conclusión de los hechos constantes observados en casi todas las presentaciones, este Comando es de la opinión de que los fenómenos son sólidos y reflejan, en cierto modo, inteligencia, por la capacidad de seguir y mantener distancia de los observadores, así como volar en formación, no necesariamente tripulados", se puede leer en el documento, según reporta el medio BBC Mundo.

Sin embargo, ningún reporte o investigación oficial ha podido ser concluyente, por lo que el caso está envuelto en misterio, por lo que incluso las teorías más descabelladas, como el hecho de que fueran extraterrestres, no se pueden descartar.

