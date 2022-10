Una víctima de violación comparte la foto más dura tras sufrir el ataque y narrar su experiencia

Una mujer quien fue víctima de una violación compartió una desgarradora imagen de ella después de que fue atacada por una persona en situación de calle. La mujer identificada como Marissa Young de 44 años de edad, mostró las heridas que le dejó aquel hombre que a pesar de que fue arrestado tras abusar de ella, fue liberado en California, Estados Unidos.

Marissa mostró su rostro golpeado el cual estaba totalmente deformado debido a los impactos que recibió por parte del indigente. La víctima recordó que mientras paseaba a sus perros alrededor de la 1:00 de la mañana del pasado 31 de julio, fue sorprendida por el hombre llamado Darrell Waters, quien fue identificado como una persona sin hogar de 46 años de edad.

Días previos a atacar a la mujer, Darrell Waters había sido arrestado al ser acusado de un delito menor ya que llevaba consigo una daga de manera ilegal, según información de CBS News quien tuvo acceso al informe de la policía local, quienes tan solo horas de haberlo detenido tras abusar de Marissa, fue dejado en libertad.

El abusador golpeó por lo menos 20 veces a la mujer

Marissa Young recordó la manera como comenzó la agresión. Indicó que caminaba por la calle y no tenía ni un tipo de distractor, es decir, no llevaba colocados auriculares, ni miraba su teléfono celular, “solo estaba caminando hacia mi destino”, contó la víctima cuando de pronto “me abordaron por detrás, no escuché nada”.

Marissa compartió la desgarradora imagen. Foto: NY Post

Justo al ser sometida, Darrell Waters la tiró al suelo para empezar a abusar sexualmente de ella, quien mientras lo hacía golpeaba a la mujer. “Esta persona me golpeó en la cara con el puño cerrado, de 15 a 20 veces al menos”, recordó la mujer al medio citado, donde agregó:

“Mi nariz está rota en cuatro lugares diferentes y este hueso se rompió aquí (al señalar la parte superior de la mejilla). Todavía se puede ver mucha hinchazón en mi cara”, describió Marissa Young.

Marissa señaló que el ataque duró alrededor de media hora, tiempo en el que luchó para salvar su vida pese a ser violentada sexualmente. "Probablemente las tres cuartas partes del ataque", señaló. “Fue un crimen de oportunidad, porque soy de baja estatura y estaba de espaldas a él”, mencionó.

La razón por la que el criminal salió de prisión

Darrell Waters atacó a la mujer. Foto: Policía de Torrance

Pasaron 24 horas después del ataque de Waters contra Young cuando la policía lo encontró y arrestó a casi tres kilómetros donde cometió el crimen. La policía lo detuvo al ser señalado de cometer los delitos de violación, cópula oral forzada y penetración sexual mediante el uso de la fuerza, informó el medio local.

No obstante, solo pasarían 12 horas para que Darrell Waters saliera en libertad condicional bajo palabra ya que la oficina del fiscal de la ciudad de Torrance informó que sucedió basándose en el código penal. La situación enojó a Marissa quien no podía creer que dos veces el agresor haya salido de la cárcel pese a tener una arma blanca y después de abusar de ella.

Marissa tuvo que someterse a cinco cirugías y para que su caso sirviera como advertencia para otras mujeres y para que se modifiquen las leyes para garantizar la seguridad de las personas, decidió mostrar la fotografía. “Una vez que te sucede algo como esto, cambia de opinión sobre cuáles deberían ser las leyes”.

