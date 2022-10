Su novia le quemó el rostro con aceite caliente tras descubrir que terminaría con ella

Una relación de pareja aparentemente tortuosa llegó a su fin con un hecho violento, la mujer hirvió aceite para arrojarlo en el rostro del hombre tras descubrir que quería terminar con ella.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, Colombia, dentro de la casa que compartían desde hace 18 meses Erica Valencia, la mujer denunciada, y José Rivas, el afectado. Derivado del ataque el hombre resultó con quemaduras de segundo grado en varias partes de su cuerpo, así como ampollas.

Según el testimonio de los involucrados, el trágico día tuvieron una fuerte pelea, pero se fueron a dormir. Durante la madrugada la mujer se paró, calentó el aceite, esperó hasta que hirviera y se dirigió a la habitación donde el hombre seguía dormido.

El hombre resultó con quemaduras de segundo grado por el ataque, asegura temer por su vida. Foto: Cortesía

Al sentir el terrible ardor se despertó y se dirigió al baño para lavar con agua su rostro, cuello y brazos, pues sentía cómo el aceite afectaba su piel. Mientras se enjuagaba vio a la mujer detrás de él con un cuchillo para continuar con la agresión. Pese al dolor que sentía pudo defenderse y evitar que su todavía pareja siguiera atacándolo, relató al medio La Chiva de Urabá.

El brutal ataque parecía no tener fin, pero los gritos del hombre alertaron a los vecinos y un familiar de la agresora entró a la vivienda y evitó que la desgracia llegará a más; el momento fue aprovechado por José que consiguió escapar.

Fue atendido en un hospital, en él dio una entrevista con el medio antes mencionado donde además de relatar los hechos informó que teme por su vida pues su pareja lo sigue buscando con el pretexto de “arreglar” las cosas.

Agregó que la razón por la que su expareja lo atacó fue porque le dijo que ya no quería vivir con ella y que no sabe qué hacer para evitar que se acerque a él pues no quiere volverla a ver en su vida.

“Me hizo mucho daño, es un dolor intenso, un ardor, es lo peor que uno puede vivir”, relató el afectado.

Versión de la agresora

Erica también dio su versión de los hechos al medio de comunicación, dijo que revisó el celular de su pareja y descubrió un mensaje que le mandó a su mamá en el que decía que ya no quería seguir viviendo con ella.

Añadió que en ese momento la víctima era él, pero que no fue así durante los meses que compartieron el techo, pues asegura que vivió violencia intrafamiliar y que fue golpeada en múltiples ocasiones por él.

“Me sentí defraudada y me dio rabia, efectivamente calenté el aceite y se lo tiré en la cara. No estoy justificando lo que hice, pero tampoco le voy a pedir perdón. Si me llevan presa, está bien”, dijo la mujer.

Terminó su relato diciendo que está embarazada. Hasta el momento las autoridades no han tomado medidas contra ella.

DMGS