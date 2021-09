Se forma 'Odette', tormenta tropical, en las costa atlántica de EU

La tormenta tropical Odette se formó la tarde de este viernes frente a la costa atlántica central de EU., aunque no supone riesgo ni se han emitido alertas para zonas pobladas, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).



Odette, la décimoquinta tormenta tropical del año en la cuenca atlántica, presenta vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora (65 km/h), aunque, de acuerdo con el centro meteorológico, se prevé "un fortalecimiento durante los próximos días".



Ubicada 225 millas (365 kilómetros) al sureste de Cape May, en Nueva Jersey, y 325 millas (525 km.) al sursuroeste de Nantucket, en Massachusetts, Odette se mueve a 15 millas por hora (24 km/h) con dirección noreste.



La tormenta aplicará el sábado un giro hacia el este-noreste y mantendrá esa trayectoria hasta el lunes, un movimiento que la alejará de las costas atlánticas estadounidenses y la llevará cerca a la canadiense Terranova, en el noreste de ese país.



El NHC, por otra parte, continúa vigilando una ola tropical ubicada entre las Antillas y las islas de Cabo Verde, que está produciendo lluvias y tormentas cada vez más organizadas, y que las condiciones meteorológicas posiblemente deriven en la formación de una depresión tropical el fin de semana o a comienzos de la próxima.



El centro meteorológico, con sede en Miami (Florida), alertó que el grupo de islas que componen las Antillas Menores, entre ellas Barbados, Dominica y Trinidad y Tobago, deben vigilar el desarrollo de esta ola tropical, que se mueve hacia el oeste-noroeste a unas 15 millas por hora (24 km/h).



De igual forma, en el extremo este de la cuenca atlántica, a unos cientos de millas al sur-sureste de las islas de Cabo Verde, una ola tropical está generando tormentas, aunque las posibilidades de que derive en una depresión o tormenta tropical en los próximos cinco días son bajas, de un 30 %, según el NHC.



La ola se mueve lentamente a poco más de 5 millas por hora (8 km/h) con dirección oeste-noroeste, informó el centro.



En lo que va de este año se han formado seis huracanes en la cuenca atlántica, Elsa, Grace, Henri, Ida, Larry y Nicholas, de los cuales Grace, Ida y Larry alcanzaron la categoría mayor, 3 o más.



El último de ellos, Nicholas, tocó tierra esta semana en el este de la península de Matagorda, en Texas (EU.), pero rápidamente se debilitó a tormenta tropical no sin dejar de descargar fuertes lluvias en ese estado, Luisiana y otras partes del sureste de EU.