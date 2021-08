China amplía medidas de confinamiento para controlar contagios de Covid-19

Los contagios de Covid-19 continúan aumentando en China, lo que ha encendido las alertas en todo el país. Derivado de esto, varias ciudades ampliaron las restricciones y los confinamientos selectivos con el propósito de frenar la propagación de los rebrotes, pues han sido los peores desde que inició la pandemia. Por día se están registrando 71 casos positivos por contagio local, por lo que se han implementado rondas de pruebas masivas y confinamientos parciales en las 144 zonas que se consideran de riesgo.

De acuerdo con la información proporcionada por EFE, esta es la cifra más alta de contagios desde que China estableció estándares para el control y prevención de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Esta información fue proporcionada por la Comisión Nacional de Salud de dicho país, misma que asocia el alza de contagios a la variante delta del virus, misma que se ha propagado por diferentes puntos del país.

144 zonas de China son consideradas de riesgo. Foto: Twitter @EnterateCali

Extreman precauciones

Entre las medidas que se han implementado para controlar la crisis sanitaria se encuentra la suspensión de autobuses interurbanos y plataformas de transporte privado en diferentes puntos del país. Y es que tan solo este miércoles se han reportado 15 casos de la variante delta en Hunan, 9 en Hubei, 6 en Shandong, 3 en Yunnan, 2 en Henan y 1 en Fujian. Además, se detectaron 27 nuevas infecciones asintomáticas, 15 de ellas por contagio local.

Funcionarios de la cartera de Transporte enfatizaron la necesidad de reforzar las medidas de prevención en los aeropuertos, lo que implica desinfecciones más exhaustivas y pruebas de ácido nucleico cada dos días para los trabajadores. Los 400 casos nuevos locales se han reportado a partir del 20 de julio, fecha en la que estalló un brote en el aeropuerto de Nankín, específicamente en un avión de Air China procedente de Rusia.

Se realizaron pruebas masivas para identificar casos de Covid-19 en la población. Foto: Twitter @f5noticiasok

Además, las autoridades encargadas de inmigración informaron que se dejarán de expedir o renovar pasaportes para salir del país, excepto por los casos urgentes o necesarios. Wuhan, ciudad que llevaba un récord sin rebrotes desde junio de 2020, emprendió pruebas masivas de ácido nucleico para sus 11 millones de residentes. Esta medida permitió que las autoridades ampliaran el confinamiento en 16 complejos residenciales después de localizar nueve contagios.

La situación en Pekín

A pesar de que no se ha anunciado ningún caso nuevo en Pekín hasta el momento, durante el día se confirmaron tres contagios, lo que ha provocado el confinamiento en complejos residenciales y cierres perimetrales en la zona. La capital china ha restringido la entrada a la ciudad de personas procedentes de zonas de riesgo con el objetivo de proteger a la población de los brotes. Además, las autoridades han solicitado que no se viaje a otras provincias si no es estrictamente necesario.