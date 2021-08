Jeanine Áñez alerta, "ya no quiero vivir", escribe desde prisión tras intento de suicidio

La expresidenta de Bolivia, Jeanine Añez Chávez, causó alerta entre sus familiares, amigos y personas que la apoyan, luego de darse a conocer que el pasado fin de semana intentó suicidarse y posteriormente declarara a sus allegados que "ya no quiere vivir"

A través de su cuenta oficial de Twitter, fue publicada una reciente declaración de la exmandataria que se encuentra en prisión desde el pasado mes de marzo de este año, en la que afirma ya no querer vivir. Además, asegura que sus hijos necesitan hacer su vida.

En días anteriores, el abogado de Áñez informó que la expresidenta sufre de un cuadro agudo de depresión y síndrome de pánico, el cual se debe a la combinación de medicamentos que se le administran. En el mismo mensaje publicado en redes sociales la también abogada y presentadora de televisión expresó: “Ya no quiero medicamentos que no sé cuáles son. Pido por favor a mis carceleros que me digan qué estoy tomando”.

¿Por qué fue arrestada Jeanine Añez?

La que fuera presidenta interina de Bolivia fue arrestada y trasladada al Centro Penitenciario Femenino de Miraflores el 13 de marzo de este año, acusada de los delitos de sedición, terrorismo y conspiración bajo un supuesto golpe de estado contra el expresidente Evo Morales.

Aunque originalmente su detención preventiva era de seis meses, tiempo después se anunció su extensión por otros seis meses para dar tiempo a la investigación.

La familia de Áñez, de 54 años, ha pedido de manera reiterada su traslado a un hospital para que sea sometida a tratamiento médico especializado, por sufrir principalmente hipertensión. Además, han manifestado estar inconformes con la atención sanitaria dentro del penal en la ciudad de La Paz.

La expresidenta había sido trasladada el miércoles pasado por tercera vez en dos semanas al hospital, donde los médicos dijeron que le hicieron un examen de tórax y que sufría de hipertensión.

Tras el intento de suicidio de Áñez, se dio a conocer que una de las posibles causas de su depresión fue saber que podría ser sometida a otro proceso por el delito de genocidio, por los hechos ocurridos en noviembre de 2019, cuando en localidades de Cochabamba y La Paz murieron 20 personas y decenas resultaron heridas.

ONU visita a Jeanine Áñez

La representación de ONU en Bolivia tuvo acceso a la expresidenta, para constatar su estado de salud. Una comisión de la Organización de las Naciones Unidas visitó el domingo 22 de agosto a Jeanine en la cárcel en La Paz y recomendó que se implementen estrategias para prevenir autolesiones o el suicidio.

ONU Bolivia expresó a través de un comunicado que tuvo acceso "inmediato e irrestricto" a la cárcel y entrevistó a Áñez de manera confidencial y constató que Añez presenta "lesiones físicas autoinflingidas" y que ella dice sentirse "físicamente debilitada y profundamente afectada emocionalmente".

Los representantes también dieron constancia de que se están implementando algunas respuestas a la situación, como dejar que un familiar de Áñez se quede a dormir con ella, pero de acuerdo con los "estándares internacionales" se deben implementar otras estrategias de salud mental para las personas privadas de libertad.

Aseguran que debe ser atendida de manera específica y aplicando la perspectiva de género. "Consideró un "buen paso" el examen psiquiátrico que le realizan a la expresidenta de Bolivia, toda vez que se realice con consentimiento previo y por profesionales independientes y reconocidos por las partes", afirman en el comunicado.