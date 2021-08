Así es Vox, el partido de ultraderecha de España, que indignó con polémico tuit sobre la Conquista

Vox, el partido de extrema derecha en España, dijo este viernes que hace 500 años su país "logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas", en alusión de la conmemoración de los 500 años de la resistencia Indígena en México.

"Tal día como hoy de hace 500 años, una tropa de españoles encabezada por Hernán Cortés y aliados nativos consiguieron la rendición de Tenochtitlán", se lee en el tuit publicado por el partido.

En tanto, comunidades indígenas y zapatistas asentadas y de visita en España organizaron un primer encuentro en Madrid denominado "No Nos Conquistaron" a 500 años de la caída de Tenochtitlán.

Nuestro país conmemora este viernes lo que previamente se le conocía como La Conquista de Hernán Cortés y la caída de Tenochtitlán.

Pero ¿De que va este partido?

Según su página web, VOX se describe como la voz de España Viva.

Asimismo, el partido asegura ser un movimiento de extrema necesidad que nada para poner a las instituciones al servicio de los españoles, en contraste con el actual modelo que pone a los españoles al servicio de los políticos.

"VOX es el partido del sentido común, el que pone voz a lo que piensan millones de españoles en sus casas; el único que lucha contra la corrección política asfixiante. En VOX no les decimos a los españoles cómo tienen que pensar, hablar o sentir, les decimos a los medios y a los partidos que dejen de imponer sus creencias a la sociedad.", se lee en la descripción.

A la vez, el partido asegura que su proyecto se resume en la defensa de España, de la familia y de la vida. Así como en reducir el tamaño del Estado, garantizar la igualdad entre los españoles y expulsar al Gobierno de la vida privada.

"Somos la España que no necesita mirar encuestas ni leerse un periódico para saber cuál es el discurso de moda. Nuestro discurso nace de nuestras convicciones, al margen de si éstas son más o menos populares. En definitiva, VOX es el partido de la España viva, libre y valiente", finaliza.

Sin embargo, el impacto de Vox en la actualidad informativa es doble por su carácter en no pocos sentidos extremistas. Jamás un partido tan explícitamente xenófobo, anti-feminista o anti-estado de las autonomías habían logrado reunir, en apariencia, tanto apoyo.

En muchos sentidos, VOX es un partido excepcional porque enmienda a la totalidad del sistema desde la derecha. Algo que ya se había viso en Francia, Estados Unidos o Alemania.

En muchos aspectos, Vox tiene propuestas similares a los de partidos de extrema derecha en Europa como Alternativa para Alemania (AfD), la Liga Norte italiana que lidera Matteo Salvini o el Frente Nacional de Marine Le Pen, que en un tuit felicitó a la formación española.

Los líderes de este partido, no obstante, rechazan la etiqueta de "extrema derecha" y en su lugar aseguran que son una formación de "extrema necesidad".

Levantar un muro en las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, deportar a inmigrantes ilegales o legales que hayan cometido delitos, o suspender la libre circulación de ciudadanos por Europa son algunas de las medidas que propone Vox.

A la vez, Vox considera como una prioridad básica, la unidad de España, pero en términos más estrictos que otros partidos: aboga por el fin de la España descentralizada, anulando las comunidades autónomas. También exige recuperar para el Estado central todas las competencias en materia de Educación y Sanidad, ahora en posesión de los gobiernos regionales, anular sus sistemas judiciales, suprimir las policías autonómicas, y limitar "en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica". Se trata de algo inédito. Ningún partido de ámbito nacional había abogado por una abolición de facto del sistema autónomo.

El partido también ha buscado poner en marcha medidas que promuevan una identidad nacional en torno a la idea de España. Así, agravaría las penas "por las ofensas y ultrajes a España"; suprimiría "el requisito del conocimiento de la lengua cooficial en el acceso a la función pública", impulsando el español; y activaría un "plan integral para el conocimiento, difusión y protección de la identidad nacional y de la aportación de España a la civilización y a la historia universal, con especial atención a las gestas de nuestros héroes nacionales".

Como consecuencia natural, Vox quiere eliminar la Ley de Memoria Histórica, pues considera que los símbolos franquistas como no son algo problemático, sino que forman parte de la historia de España, por ende deberían de servir para "homenajear" a " todos los que, desde perspectivas diferentes, lucharon por España".

Inmigración

La inmigración es un elemento más afín al resto de partidos ultraderechistas que han triunfado en el continente europeo.

Abascal parafraseó a Trump declarando que, en materia migratoria, "los españoles, primero", y calca el argumentario del Frente Nacional o de Alternativa para Alemania: "Me identifico con la identidad cultural europea y me gustaría que se preservarse (...) No tengo ningún problema con el color de las personas sino con lo que tienen dentro de la cabeza".

Pese a algunos coqueteos históricos del PP o de Ciudadanos, ningún partido de ámbito nacional había planteado la inmigración en términos tan polarizados y agresivos. "España primero" o "Los españoles primero" son los lemas principales de formaciones extremistas como Democracia Nacional o España 2000 (post-fascistas) o el Hogar Social Madrid (un grupúsculo de activistas neonazis que organizan comedores sociales dirigidos en exclusividad a españoles).

Abascal opta por los mismos trucos retóricos cuando dice que la inmigración "ataca nuestras fronteras" y "no viene a España a engrandecerla, sino a recibir prebendas que muchos españoles no tienen".

Feminismo

La raíz de Vox es a un tiempo nacionalista y religiosa, sintetizada en una versión pop del nacionalcatolicismo. De ahí que el tercer pilar clave para entender a la formación sea el cultural, enrocado en la defensa de la familia tradicional y el ataque frontal a fuerzas culturales vanguardistas como el feminismo. Abascal es explícito en este reconocimiento, recalcando que "hay un feminismo asociado a una ley que convierte a los hombres en culpables por el hecho de ser hombres".

Pero ¿A qué se refiere? A la Ley de Violencia de Género, eternamente discutida desde foros conservadores. Vox pide su derogación y, a cambio, la promoción de una ley "de violencia intrafamiliar que proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños".

También reclama la "supresión de organismos feministas radicales subvencionados" y la "persecución efectiva de denuncias falsas".

Identificando al "feminismo" como un enemigo natural de su proyecto político, Abascal aspira a recabar el voto de aquellos hombres resentidos por su retórica o planteamientos, y que están predispuestos a juzgarse como "víctima" de sus excesos. Es otro verso suelto en un momento en el que PP y Ciudadanos también intentan capitalizar el feminismo.

México

Cabe recordar que hace dos años, tras la petición del presidente López Obrador de disculpas al rey de España por la conquista, Santiago Abascal, líder del partido, consideró que en lugar de pedir disculpas México debería estar agradecido de que los españoles llevaran “civilización”.

“Andrés Manuel López Obrador, México y toda América deberían agradecer a los españoles que llevaran la civilización y pusieran fin al reinado del terror y barbarie al que estaban sometidos; nada más que decir… España dejó Nueva España como un territorio rico y próspero”, afirmó VOX en un comunicado.

En un mensaje publicado en 2019 en sus redes sociales Vox calificó al Presidente de la República como mediocre y le recordó que México es independiente “desde hace 200 años”.

“Deje de pelearse con Hernán Cortés, que lleva más de 400 años muerto y que esa gallardía que demuestra debería practicarla con Maduro, que sigue matando”, expresó el partido como respuesta a la asociación que, en aquel entonces, hizo el mandatario mexicano del conquistador con la corrupción.

En México, una investigación de WikiLeaks y Contralínea señaló a Vox de ser aliado del grupo conservador no oficial conocido como el Yunke, asociado históricamente al Partido Acción Nacional (PAN).

En marzo de este año, el conservador partido proponía que el Gobierno de España promoviera materiales didácticos equilibrados, ni chovinistas, ni legendarios negros, para informar a los escolares españoles sobre la figura de Hernán Cortés”.

